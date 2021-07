Tα συνηθέστερα συμπτώματα του κορωνοϊού δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Έχει αλλάξει η μετάλλαξη Δέλτα ή το εμβόλιο τον τρόπο που οι ασθενείς αρρωσταίνουν με κορωνοϊό; Παρακάτω, ακολουθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε.

Όσοι έχετε ήδη νοσήσει από τον κορωνοϊό, έχετε εικόνα των συμπτωμάτων και της αίσθησης που σας δημιουργεί. Έχετε νιώσει πως το σώμα σας είναι όπως ενός ορειβάτη που προσπαθεί να ανέβει το Έβερεστ και χάνει λίγο- λίγο το οξυγόνο του. Όπως οι ακραίες καιρικές συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν αίσθημα απελπισίας, έτσι και ο κορωνοϊός μπορεί να μειώσει επικίνδυνα τις αντοχές σας και το οξυγόνο σας. Μπορεί και όχι.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, που η πανδημία πρωταγωνιστεί στη ζωή μας, οι ειδικοί έχουν ξετυλίξει πολλά μυστήρια σχετικά με το πώς πρέπει να φερόμαστε στον ιό ώστε να τον προλαμβάνουμε. Αλλά την ίδια στιγμή, ο ιός αλλάζει και γίνεται όλο και πιο πολυσύνθετος με μεταλλάξεις που υιοθετούν γράμματα και ονόματα και γίνονται μέρος ενός ατέλειωτου γρίφου.

Με τον ίδιο τρόπο που ο ιός μεταλλάσσεται, έτσι και ο τρόπος που μας επηρεάζει αλλάζει διαρκώς. Ακολουθούν μερικά από τα συμπτώματα, στα οποία οι γιατροί καταλήγουν ότι είναι τα πιο κοινά και επικρατέστερα αυτόν τον καιρό. Η επικράτησή τους επηρεάζεται σημαντικά από τα εμβόλια και τις μεταλλάξεις και παρακάτω θα δείτε πώς.

Συμπτώματα που εξακολουθούν να επιμένουν: Βήχας, πυρετός, αγευσία, ανοσμία

Από τότε που η πανδημία εισέβαλε στη ζωή μας και κάλυψε κάθε ανθρώπινη έκφραση πίσω από έναν υφασματινό τοίχο, τα πιο κοινά συμπτώματα είναι ο ξερός βήχας, η δυσκολία στην αναπνοή, ακόμη και η δύσπνοια, ο υψηλός πυρετός, και η ξαφνική απώλεια οσμής και γεύσης.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτά τα συνηθέστερα συμπτώματα. Σύμφωνα με το Centers for Disease Control and Prevention’s rundown of common possible symptoms, τα συχνότερα συμπτώματα που καταγράφονται πλέον, είναι μεταξύ άλλων, ο έντονος πονοκέφαλος και η διάρροια. Τα προειδοποιητικά σημάδια που κάνουν επιτακτική την εισαγωγή στο νοσοκομείο, παραμένουν ίδια. Σχετίζονται με τη δύσπνοια, τον έντονο πόνο στο στήθος και τη νοητική σύγχυση.

Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα της μετάλλαξης Δέλτα;

Η μετάλλαξη Δέλτα απλώνεται ανά την υφήλιο και ως προς τα συμπτώματα διαφέρει από εκείνα που καταγράφονται συχνότερα, κολλώντας τον ιό. Όπως σημειώνει ο William Powderly, που είναι ο συνιδρυτής του Division of Infectious Diseases στο Washington University School of Medicine του St. Louis, "σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη και τις έρευνες που γίνονται στις ΗΠΑ, τα συμπτώματα της μετάλλαξης μοιάζουν περισσότερο με εκείνα του κοινού κρυολογήματος. Αυτά είναι ο πονόλαιμος, o ήπιος βήχας και η ρινική συμφόρηση".

Όπως προσθέτει: "Τα συμπτώματα που καταγράφαμε νωρίτερα, και συνδέονταν με προβλήματα του αναπνευστικού και πυρετό, τώρα είναι λιγότερο συνηθισμένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψαν να υπάρχουν αλλά ότι υπάρχει μια εμφανής μείωση στη συχνότητά τους.

Οι ειδικοί δεν μπορούν να εντοπίσουν ακριβώς τους λόγους που τα συμπτώματα αρχίζουν να διαφέρουν σε σχέση με πριν. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή τώρα μολύνονται περισσότερο οι νέοι. Είναι επίσης γνωστό πως όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, νοσούν πιο ήπια ενώ οι μεταλλάξεις θα είναι πιο επικίνδυνες στα άτομα που δεν προχωρούν σε εμβολιασμό.

Δείτε ακόμη: Πώς o κορωνοϊός άλλαξε τη ζωή μας; Η νέα κανονικότητα μέσα από χιουμοριστικά σκίτσα