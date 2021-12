Φέρτε τα Χριστούγεννα νωρίτερα στην ψυχή σας - ξέρουμε ότι το θέλετε

Ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Ανησυχούμε για την πανδημία, η αβεβαιότητα κυριαρχεί και, ας το παραδεχτούμε, νιώθουμε λίγο περίεργα. Λίγη θλίψη, λίγο εκνευρισμό – και οι μέρες για τα Χριστούγεννα δεν περνάνε.

Όσο δύσκολη κι αν είναι η τελευταία διετία, οι φετινές γιορτές θα είναι σίγουρα καλύτερες από τις περσινές. Και θα τις φέρουμε νωρίτερα – στην ψυχή μας, γιατί ημερολογιακά δεν μπορούμε, δυστυχώς – με αυτές τις 5 ιδέες.

Χριστουγεννιάτικη μουσική

Ο μήνας έχει 10, αλλά θα βάλουμε το It’s the most wonderful time of the year και θα το πιστέψουμε. Θα χορέψουμε το All I Want for Christmas Is You της Mariah Carey στο σαλόνι, ακόμη κι αν είμαστε μόνοι στο σπίτι. Από το Last Christmas των Wham – ή και των One, για τους cult της παρέας – μέχρι το True Love της Ariana Grande, η λίστα είναι τεράστια και αυτό το ΣΚ θα την ακούσουμε ολόκληρη.

Κουβέρτα, φαγητό απ’ έξω και o Grinch. Τι καλύτερο για Σαββατόβραδο; Τίποτα, είναι η σωστή απάντηση.

Χριστουγεννιάτικα δώρα

Αν δεν μπορούμε να μπούμε σε γιορτινό πνεύμα, δεν έχουμε παρά να βγούμε έξω και να αγοράσουμε δώρα για τους αγαπημένους μας. Και μόνο η σκέψη ότι θα τους κάνουμε χαρούμενους, θα μας φτιάξει το κέφι.

Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

Αν δεν έχετε στολίσει μέχρι τώρα, απλώς να θυμίσουμε ότι ο μήνας έχει 10. Τι κάθεστε; Κι αν στολίσατε, ανάψτε τα φωτάκια, καθίστε στον καναπέ και πιείτε τον καφέ σας.