8 λόγοι που το Die Hard είναι, στην πραγματικότητα, χριστουγεννιάτικη ταινία

Μήπως, τελικά, η αγαπημένη σου χριστουγεννιάτικη ταινία είναι το Die Hard;

Τα Χριστούγεννα είναι μία ανάσα μακριά και έφτασε η στιγμή που θα μαζευτούμε με όλη την οικογένεια για να δούμε γιορτινές ταινίες. Κι ενώ οι περισσότεροι θα προτείνουν το Home Alone ή το Polar Express, εμείς θα ρίξουμε στο τραπέζι την ιδέα του Die Hard.

Εντάξει, είναι ένα έργο που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1988 και σίγουρα δεν απευθύνεται σε ανήλικο κοινό. Δεν έχει Άγιο Βασίλη, ούτε κάλαντα. Παρακάτω όμως, θα σας δώσουμε 8 λόγους που αυτή η παραγωγή είναι χριστουγεννιάτικη – όσο παράξενο κι αν φαίνεται.

1. Η υπόθεση του Die Hard περιστρέφεται γύρω από έναν άνδρα που επιστρέφει στην οικογένειά του για τα Χριστούγεννα.

2. Η σύζυγός του ονομάζεται Holly.

3. Διαδραματίζεται στην Παραμονή Χριστουγέννων.

4. Ο βασικός «κακός» της υπόθεσης, Hans Gruber (τον οποίο υποδύεται ο Alan Rickman) αναφέρεται συγκεκριμένα στα Χριστούγεννα. Ή μήπως δε θυμάστε την ατάκα «Είναι Χριστούγεννα, Theo, καιρός για θαύματα»;

5. Ο Gruber είναι ο κλασικός κακός καπιταλιστής, που θέλει απλώς να κλέψει χρήματα. Ακριβώς όπως ο Old Man Potter στο It’s A Wonderful Life.

6. To soundtrack της ταινίας είναι χριστουγεννιάτικο – περιλαμβάνει το Christmas in Hollis των Run DMC και διασκευή του Let it Snow του Frans Sinatra.

7. Εμφανίζεται κι ο Άγιος Βασίλης (ως νεκρός τρομοκράτης μεν, αλλά τον βλέπουμε).

8. Η ταινία τελειώνει με τον οδηγό της λιμουζίνας, Argyle (De’voreaux White) να ανυπομονεί για την παραμονή πρωτοχρονιάς.

Σας πείσαμε;