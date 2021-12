Ο Bill Gates προειδοποιεί: «Το χειρότερο κομμάτι της πανδημίας έρχεται»

Σε ανάρτησή του, ο δισεκατομμυριούχος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και υπενθυμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης

Μέσω ενός tweet, ο Bill Gates μας γεμίζει ανησυχία, λίγες μέρες πριν τα Χριστολυγεννα. Η μετάλλαξη Όμικρον, συγκεκριμένα, τον προβληματίζει ιδιαίτερα αφού, όπως αποκάλυψε, καθώς θα είναι «το χειρότερο κομμάτι της πανδημίας». Ο δισεκατομμυριούχος προβλέπει, ωστόσο, ότι η αύξηση κρουσμάτων που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό, πρόκειται να σταματήσει σύντομα. Το ίδιο κι η ίδια η πανδημία που, «αν κάνουμε τα σωστά βήματα», ίσως τελειώσει του χρόνου.

«Πάνω που φαινόταν πως η ζωή θα επέστρεφε στην κανονικότητα, μάλλον μπαίνουμε στο χειρότερο κομμάτι της πανδημίας», έγραψε στο Twitter. «Η Όμικρον θα μας επηρεάσει όλους. Στενοί μου φίλοι την έχουν και εγώ ακύρωσα τα περισσότερα σχέδια για τα Χριστούγεννα».

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans. December 21, 2021

Στην ίδια ανάρτηση, ο Gates εξήγησε ότι η Όμικρον είναι η πιο σοβαρή ως τώρα, εξαιτίας της ταχύτατης μετάδοσής της. Μας ενθαρρύνει να φοράμε μάσκες, να αποφεύγουμε τον συνωστισμό σε εσωτερικούς χώρους και να κάνουμε την τρίτη δόση εμβολίου. «Η Όμικρον» μεταδίδεται γρηγορότερα από οποιονδήποτε άλλον ιό στην ιστορία», σημείωσε. «Σύντομα θα υπάρχει σε κάθε χώρα του κόσμου».

If there’s good news here, it’s that omicron moves so quickly that once it becomes dominant in a country, the wave there should last less than 3 months. Those few months could be bad, but I still believe if we take the right steps, the pandemic can be over in 2022. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

«Ξέρω, είναι εξοργιστικό το να μπαίνουμε σε μία ακόμη εορταστική περίοδο με τον Covid να βρίσκεται παντού γύρω μας. Αλλά δε θα είναι έτσι για πάντα. Κάποια μέρα, η πανδημία θα τελειώσει, και όσο περισσότερο προσέχουμε ο ένας τον άλλο, τόσο συντομότερα θα έρθει αυτή η ώρα», ολοκλήρωσε.