Nα πώς θα σταματήσετε τη Google από το να παρακολουθεί κάθε σας κίνηση

Η Google αποθηκεύει την τοποθεσία και το ιστορικό των αναζητήσεων σου κάθε φορά που χρησιμοποιείς εφαρμογές του. Ήξερες όμως ότι υπάρχει τρόπος να απαλλαγείς οριστικά από την κατασκοπεία του;

Αν χρησιμοποιείς εφαρμογές της Google, τότε μάλλον γνωρίζεις πως καταδιώκεσαι! Ακόμη κι αν έχεις απενεργοποιήσει το ιστορικό της τοποθεσίας στον λογαριασμό σου, μάλλον αυτό δεν σε απαλλάσσει οριστικά από τον κατασκοπευτικό της ρόλο. Ακόμη κι αν έχεις προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση, πρέπει να ξέρεις ότι πολλά apps της Google συνεχίζουν να αποθηκεύουν τα location data σου.

Ανοίγοντας το Google Maps ή κάνοντας Google search, η ακριβής σου τοποθεσία καταγράφεται λεπτομερώς και καταχωρείται ακόμη κι αν δεν το επιθυμείς. Σύμφωνα με έρευνα του Associated Press το 2018, η Google έχει κάνει πιο εύκολο τον έλεγχο της τοποθεσίας και των δεδομένων που αποθηκεύονται, όπως και εκείνων που διαγράφονται, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πιο γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στη διαχείριση του ιστορικού.

Η απενεργοποίηση του location history αφαιρεί μόνο τα μέρη που αναζήτησες από το Google Maps Timeline, καταγράφοντας την τοποθεσία με μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Η Google υποστηρίζει πάνω στο θέμα πως ακόμη και αν προχωρήσεις σε απενεργοποίηση, «μερικά παλαιότερα δεδομένα συνεχίζουν να αποθηκεύονται σε άλλες ρυθμίσεις, όπως στο web σου ή στο app activity».

Η Google χρησιμοποιεί αυτά τα data για να κάνει πιο προσωποποιημένα και βοηθητικά τα χαρακτηριστικά της ενώ τονίζει ότι όλες αυτές οι πληροφορίες δεν γνωστοποιούνται ποτέ σε τρίτα μέλη ή διαφημιστές. Αν συνεχίζεις ωστόσο να νιώθεις άβολα με αυτό, μπορείς να αποτρέψεις τη Google από το να ξέρει πού είσαι 24 ώρες το 24ωρο.

Παρακάτω, μπορείς να δεις πώς θα σταματήσει η Google να παρακολουθεί πού είσαι. Για να το καταφέρεις, αρκεί να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα:

1. Άνοιξε το Google.com στο desktop σου ή σε browser του κινητού σου και συνδέσου σε λογαριασμό σου στη Google, χρησιμοποιώντας το κουμπί που βρίσκεται στην κορυφή, δεξιά στη γωνία.

2. Κλίκαρε στην εικόνα του χρήστη και επίλεξε Manage your Google account..

3. Κλίκαρε Privacy & personalization.

4. Στη συνέχεια, πάτησε Things you've done and places you've been.

5. Κλίκαρε Location history από το κουτί History settings. Θα σου ανοίξει το Activity Controls.

6. Κάτω από Location History, κλίκαρε το κουμπί της απενεργοποίησης. Θα σου ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο.

7. Σκρόλαρε μέχρι το τέλος του παραθύρου και πάτησε Pause.

Η παραπανω διαδικασία θα κρατήσει ιδιωτική την τοποθεσία σου, κυρίως τη διεύθυνση του σπιτιού σου αλλά και όσα μέρη επισκέπτεσαι.