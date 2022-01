Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Sidney Poitier, σε ηλικία 94 ετών

Ήταν ο πρώτος αφροαμερικανός σταρ του κινηματογράφου και ο πρώτος που κέρδισε Oscar για τον ρόλο του στην ταινία «Κάτω από το βλέμμα του Θεού» (Lilies of the Field), το 1964.

O Sidney Poitier πέθανε στα 94 του έτη και ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τον υπουργό των Ξένων Υποθέσεων στις Μπαχάμες, Fred Mitchell.

Με την επιβλητική παρουσία και το έργο του, ο Poitier κατέρριψε κάθε φυλετικό ταμπού και προκατάληψη στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Υπήρξε ο πρώτος αφροαμερικανός σταρ του κινηματογράφου και ο πρώτος που κέρδισε Oscar για τον ρόλο του στην ταινία «Κάτω από το βλέμμα του Θεού» (Lilies of the Field), το 1964, ανοίγοντας τον δρόμο για τους αφροαμερικανούς ηθοποιούς που ακολούθησαν.

Ο Poitier ήταν επίσης σκηνοθέτης, συγγραφέας και διπλωμάτης. Το 2002 βραβεύτηκε με Τιμητικό Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, για τα επιτεύγματά του ως καλλιτέχνης, αλλά κι ως άνθρωπος, ενώ το 2009 τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον αμερικανό πρόεδρο Barack Obama.

