Τόνγκα: Έκρηξη ηφαιστείου προκάλεσε τσουνάμι που έφτασε ως την Ιαπωνία

Ο ουρανός πάνω από τα νησιά Τόνγκα σκοτείνιασε από την ηφαιστειακή τέφρα

Βρισκόμαστε μόλις 16 μέρες στο 2022 και κανείς δεν μπορεί να πει ότι η χρονιά ξεκίνησε καλά.

Ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο στο αρχιπέλαγος της Τόνγκα εξερράγη χθες Σάββατο, προκαλώντας συναγερμό για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης στις παράκτιες περιοχές της Τόνγκα καθώς και σε άλλα νησιά του Νότιου Ειρηνικού, όπου εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν παλιρροϊκά κύματα να πέφτουν πάνω σε οικήματα στις ακτές.

Οι γραμμές τηλεφωνίας και ίντερνετ ήταν «νεκρές» στις 18:40 (τοπική ώρα) του Σαββάτου, αφήνοντας τους περίπου 105.000 κατοίκους της Τόνγκα ουσιαστικά απομονωμένους, αφού κάθε μορφή επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο ήταν αδύνατη.

«Οι εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου κοντά στα νησιά Τόνγκα είναι εξαιρετικά ανησυχητική», δήλωσε νωρίτερα η Τζασίντα Αρντέρν, η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, χώρα η οποία απέχει περίπου 2.400 χιλιόμετρα. Συμπλήρωσε ότι τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών καταβάλλουν προσπάθειες για να καθορίσουν τι χρειάζεται και πώς η Νέα Ζηλανδία μπορεί να βοηθήσει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας δεν υπάρχουν για την ώρα αναφορές για θύματα, υπογραμμίζοντας ότι οι τηλεπικοινωνίες είναι περιορισμένες.

Παράλληλα το γραφείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ICFRC) στα Φίτζι ανέφερε πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά δεν έχει ενημέρωση για καταστροφές ή θύματα.

Πολίτες της μικρής νησιωτικής χώρας, οι οποίοι βρίσκονται στη Νέα Ζηλανδία, οργάνωσαν προσευχές για την ασφάλεια των οικογενειών τους στην Τόνγκα.

Το συγκεκριμένο ηφαίστειο έχει εκραγεί επανειλημμένα τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά η έκρηξη του Σαββάτου ήταν τόσο ισχυρή που ακόμη και κάτοικοι των μακρινών Φίτζι και της Νέας Ζηλανδίας ανέφεραν ότι την άκουσαν.

Δορυφορικές εικόνες απαθανάτισαν την έκρηξη του ηφαιστείου που έστειλε σύννεφα καπνού σε ύψος 20 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο ουρανός πάνω από τα νησιά Τόνγκα σκοτείνιασε από την ηφαιστειακή τέφρα.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn