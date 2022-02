Η νέα μας tech εμμονή είναι ένα... κραγιόν!

Μόλις ανακαλύψαμε το τέλειο δώρο για κάθε περίσταση. Φανταστικά ακουστικά, που πάνε τον ήχο σε άλλο επίπεδο, και συσκευασία κραγιόν, για να είμαι στυλάτη κάθε στιγμή!

Δεν είμαι ο μεγαλύτερος γκατζετάκιας που υπάρχει. Δεν ήμουν ποτέ ο μεγαλύτερος fan της τεχνολογίας και δεν θα αγόραζα ποτέ αξεσουάρ και gadgets. Χρησιμοποιώ την τεχνολογία σε πολύ βασικά πράγματα, ειδικά σε ό,τι αφορά τη δουλειά μου. Όλα, όμως, άλλαξαν τη μέρα που ανακάλυψα αυτήν εδώ την πρακτική και στυλάτη συσκευασία, που μέσα της έκρυβε ένα μικρό θησαυρό: τα HUAWEI FreeBuds Lipstick!



Ένα ζευγάρι κατακόκκινα ακουστικά μέσα σε θήκη κραγιόν. Μα, δεν είναι να... τρελαίνεσαι; Όχι, δεν προορίζεται για τα χείλη, αλλά για τα αυτιά. Είναι, όμως, το ίδιο απαραίτητο με μια όμορφη απόχρωση που θα έβαζα στα χείλη μου, για να ξεκινήσει καλά η μέρα. Μόνο που τώρα αρχίζει το ίδιο ωραία με έντονο χρώμα και πολλή μουσική! Άσε, που το πετάς μέσα στην τσάντα (με προσοχή πάντα!), για να είναι συνέχεια μαζί μου και να μην το ξεχνώ ποτέ!



Για όλες εμάς που ξέρουμε τι θέλουμε και το στυλ είναι προτεραιότητα, είναι το πιο θηλυκό tech gadget που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά και τα πλεονεκτήματά του πολλά. Πριν συνεχίσω, όμως, με αυτά, πρέπει να αναφέρω πως με την αγορά κάθε HUAWEI FreeBuds Lipstick, παίρνεις δώρο και το WatchFit. Με ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια!

photo credits: Χρήστος Λώλος

Κάνεις τις πιο elegant εμφανίσεις

Πάμε τώρα στα πλεονεκτήματα. Ας ξεκινήσουμε από την εικόνα. Η πρώτη εντύπωση είναι πάντα αυτή που μένει - και που μετράει. Γι' αυτό κι εγώ δεν έμεινα ασυγκίνητη μόλις έπιασα στα χέρια μου τα HUAWEI FreeBuds Lipstick. Πώς γίνεται να αντισταθεί κάποιος στο επιβλητικό και συγκλονιστικό design του, με αυτά τα έντονα χρώματα; Απλά δεν γίνεται!



Το κλασικό μαύρο συναντά το αριστοκρατικό κόκκινο και το εντυπωσιακό χρυσό. Ένα color block απαραίτητο για κάθε μου εμφάνιση που θέλει να διακρίνεται από κομψότητα και κλάση. Το καπάκι κλείνει με μαγνήτη, ώστε να φορτίζεται και να μην ανοίγει εύκολα, με τη λεπτή μεταλλική πινελιά (με το σήμα της HUAWEI) να ολοκληρώνει ένα αξεσουάρ πραγματική εμπειρία.



Για κάποιον σαν εμένα, η αισθητική παίζει πάντα σημαντικό ρόλο στις επιλογές μου, ακόμα και αν μιλάμε για ένα gadget. Οπότε, το HUAWEI FreeBuds Lipstick σε αυτό το κομμάτι παίρνει 10 points από μένα!

photo credits: Χρήστος Λώλος

Σαν να μην τα φοράς

Όταν, καλή ώρα, ψάχνω για ένα gadget, αυτό που θέλω είναι να μην με «βαραίνει». Ούτε με το βάρος του, ούτε με τα καλώδια, ούτε με τίποτα. Όσο πιο απλή και λειτουργική κάνει τη ζωή μου, τόσο καλύτερα. Νομίζω κι εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου.



Αυτά τα... θαυματουργά ακουστικά, λοιπόν, είναι πολύ ελαφριά (4,1 γραμμάρια το καθένα) κι η εφαρμογή τους τόσο άνετη, που νιώθεις ότι δεν τα φοράς. Συνεπώς, αυτό εγγυάται και την βελτιστοποίηση ποιότητας του ήχου. Να μην πω για το Active Noise Cancelation! Να, τώρα μόλις μιλούσα με τη μητέρα μου και ο ήχος του γραφείου, αλλά και της κίνησης της Μεσογείων - που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό - δεν απέσπασε λεπτό την προσοχή μου κι έτσι συζήτησα για λίγο με απόλυτη ηρεμία για το φαγητό που με περιμένει στο σπίτι και για τη θεία Ρούλα που θα έρθει το Σαββατοκύριακο (ok, too much info!).



Και φυσικά, το καλύτερο είναι το cable free. Κανένα καλώδιο, κανένα μπλέξιμο, κανένα μπινελίκι. Όλα γίνονται λίγο πιο όμορφα, ενώ η συμβατότητα τόσο με Android smartphones, ανεξαρτήτως μάρκας, όσο και με συσκευές iOS, μέσω της χρήσης Bluetooth, πιο γρήγορη και άμεση από ποτέ. Και HUAWEI smartphone μπορεί να μην έχω - ίσως την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να αλλάξω κινητό - αλλά αυτό δεν με εμποδίζει σε τίποτα. Τα HUAWEI FreeBuds Lipstick μπορούν να συνδεθούν με τα πάντα (όχι, δεν είναι υπερβολή) και γι' αυτό κι εγώ, εκτός από το κινητό, τα έχω συνδέσει ήδη με τον υπολογιστή και το tablet μου, για να κάνω όλες μου τα tasks άνετη κι ωραία.

photo credits: Χρήστος Λώλος

Μουσική non stop

Αν μπορώ να ζήσω χωρίς ένα πράγμα, αυτό είναι το κινητό μου. Αν δεν μπορώ να ζήσω χωρίς κάτι, αυτό είναι η μουσική. Συνεπώς, χρειάζομαι και το κινητό μου και τα ακουστικά μου, για να την απολαμβάνω. Υπάρχουν στιγμές, όχι μόνο στο γραφείο, αλλά και στο σπίτι, που θέλω να ξεφύγω από τη βαβούρα και να χαθώ στον κόσμο μου, για να δημιουργήσω με ηρεμία. Είναι τότε, που επιλέγω να ανοίξω την precious θήκη μου, να πάρω τα HUAWEI FreeBuds Lipstick μου, να τα τοποθετήσω στα αυτιά μου, να βάλω Cure και David Bowie να παίζει δυνατά, να ανοίξω την οθόνη του υπολογιστή και να αρχίσω να πληκτρολογώ σαν άλλη Carrie Bradshaw.



Χάρη σε αυτά, μπορώ να απολαύσω στο maximum τους πλούσιους τόνους των αγαπημένων τραγουδιών και προγραμμάτων που έχω στις λίστες μου στο Spotify (ακόμα και από την Beyoncé, δεν θα το αρνηθώ) και να ευχαριστηθώ μια αναβαθμισμένη εμπειρία ακρόασης. Ο εσωτερικός κόσμος αυτών των ακουστικών κάνει τον δικό μου εσωτερικό κόσμο να ηρεμεί και να ταξιδεύει και αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα. Μάλιστα, με την εξαιρετική ποιότητα ήχου, που φτάνει έως και 40 kHz και τη μηχανή ενίσχυσης μπάσων, νιώθω ότι είμαι σε συναυλία (αχ, πόσο μου έχει λείψει αυτό).

Ζώντας αμέριμνη

Όταν είσαι όλη μέρα εκτός σπιτιού για δουλειά και θέλεις να βγεις μετά το γραφείο για να δεις τους φίλους σου, δύο είναι τα πράγματα που πρέπει να έχεις: Ενέργεια και καλή μπαταρία. Κι αν για το πρώτο το παλεύω που και που, για το δεύτερο δεν χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Η ανθεκτική μπαταρία του HUAWEI FreeBuds Lipstick είναι εκεί για μένα, για να με συντροφεύει και να μην μείνω ποτέ στη μέση ενός καλού κομματιού ή μιας κλήσης και σιχτιρίζω την ώρα και τη στιγμή που ξέχασα να τα φορτίσω. Την δυνατότητα για 22 ώρες συνεχόμενης αναπαραγωγής μουσικής με πλήρως φορτισμένη θήκη ή 4 ώρες με πλήρως φορτισμένα ακουστικά, ε, δεν την λες και λίγο. Αντίο άγχος!



Επίσης, σε περίπτωση που αναρωτιέσαι για την αλλαγή έντασης του ήχου ή για την αποδοχή μιας κλήσης, δεν χρειάζεται να είσαι γκατζετάκιας για να βρεις την απάντηση. Ένα άγγιγμα αρκεί. Ένα διπλό tap, ένα swipe up/down ή ένα παρατεταμένο πάτημα στα ακουστικά αρκούν για να δοκιμάσω κάθε του λειτουργία.



Τώρα έχω δύο κραγιόν στην τσάντα μου, αλλά χρησιμοποιώ περισσότερο το ένα. Μάντεψε ποιο. (Ναι, ναι, καλά σκέφτεσαι!).

photo credits: Χρήστος Λώλος

Ποιος θα έλεγε «όχι» σε ένα τέτοιο δώρο;

Εγώ, πάντως, όχι! Και μιας και λέμε για δώρα, πλησιάζει κι η πιο ρομαντική ημέρα του χρόνου - η 14η Φεβρουαρίου, ντε! - και τα HUAWEI FreeBuds Lipstick είναι η κατάλληλη και top πρόταση για του Αγίου Βαλεντίνου. Είτε θες να τα κάνεις δώρο στον εαυτό σου (γιατί αξίζει να σε αγαπάς και να σου το δείχνεις), είτε θες να ρίξεις την... σπόντα στον/στην σύντροφό σου για το δώρο που περιμένεις να κρατήσεις στα χέρια σου. Δεν έχουμε κολλήματα σ' αυτά. Δώρο να 'ναι, τα HUAWEI FreeBuds Lipstick να 'ναι!



Τουλάχιστον, αν η σχέση μου ερχόταν με ένα χαμόγελο στα χείλη και με αυτή την αρωματική συσκευασία δώρου και με εξέπληττε με κάτι που δεν θα περίμενα να δω, ανοίγοντας τη συσκευασία, σίγουρα θα μ' έκανε την πιο ευτυχισμένη κοπέλα στον κόσμο.

