10 ατάκες που διατυμπανίζουν πως κάποιος έχει πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Ο τρόπος που διαχειρίζεσαι το πρόβλημα ενός φιλικού, οικογενειακού ή γνωστού προσώπου, μπορεί να φανερώσει λεπτά στοιχεία της προσωπικότητάς σου.

Το ποιόν της ζωής μας εξαρτάται σε έναν βαθμό από τους ανθρώπους που έχουμε στο πλευρό μας. Εκτός από τους γονείς και τα αδέρφια μας, οι φίλοι, οι συνεργάτες, οι συνάδελφοι και φυσικά ο ερωτικός σύντροφος, μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας και κατ’ επέκταση τη διαδρομή μας σε αυτόν τον πλανήτη. Όσο καλά δομημένη κι αν είναι η βάση μας, τα ερεθίσματα που δεχόμαστε από τον εξωτερικό κόσμο, αντανακλούν επάνω μας, αναδιαμορφώνοντας το κέντρο μας. Ο τρόπος που φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους - τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα - μαρτυρούν πολλά για την προσωπικότητά μας.

Στην πραγματικότητα, κάθε κίνηση, κάθε λέξη, κάθε χειρονομία, κρύβει συναισθήματα και σκέψεις. Όσο κι αν πιστεύουμε, ότι όσα σκεφτόμαστε θα μείνουν κρυφά, ο τρόπος που μιλάμε στους άλλους τα προδίδει. Ιδίως στις δύσκολες στιγμές, όταν κάποιος εκφράζει πόνο, άγχος ή ανασφάλεια, η αντίδρασή μας λειτουργεί σαν καθρέφτης της συναισθηματικής μας ωριμότητας. Εκεί φαίνεται αν μπορούμε να ακούσουμε πραγματικά, να δείξουμε ενσυναίσθηση ή αν – άθελά μας ή όχι – ακυρώνουμε τα συναισθήματα του άλλου.

Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι το να λύνουμε προβλήματα ή να δίνουμε συμβουλές. Έχει να κάνει με το να αναγνωρίζουμε, να σεβόμαστε και να χωράμε το συναίσθημα του απέναντι μας, ακόμη κι αν δεν το καταλαβαίνουμε πλήρως. Οι παρακάτω ατάκες, αν και συχνά λέγονται «με καλή πρόθεση», αποκαλύπτουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη και έλλειψη ουσιαστικής κατανόησης.

10 ατάκες που λένε οι άνθρωποι με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη