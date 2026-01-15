10 ατάκες που διατυμπανίζουν πως κάποιος έχει πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη
JTeam
15 Ιανουαρίου 2026
Το ποιόν της ζωής μας εξαρτάται σε έναν βαθμό από τους ανθρώπους που έχουμε στο πλευρό μας. Εκτός από τους γονείς και τα αδέρφια μας, οι φίλοι, οι συνεργάτες, οι συνάδελφοι και φυσικά ο ερωτικός σύντροφος, μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας και κατ’ επέκταση τη διαδρομή μας σε αυτόν τον πλανήτη. Όσο καλά δομημένη κι αν είναι η βάση μας, τα ερεθίσματα που δεχόμαστε από τον εξωτερικό κόσμο, αντανακλούν επάνω μας, αναδιαμορφώνοντας το κέντρο μας. Ο τρόπος που φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους - τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα - μαρτυρούν πολλά για την προσωπικότητά μας.
Στην πραγματικότητα, κάθε κίνηση, κάθε λέξη, κάθε χειρονομία, κρύβει συναισθήματα και σκέψεις. Όσο κι αν πιστεύουμε, ότι όσα σκεφτόμαστε θα μείνουν κρυφά, ο τρόπος που μιλάμε στους άλλους τα προδίδει. Ιδίως στις δύσκολες στιγμές, όταν κάποιος εκφράζει πόνο, άγχος ή ανασφάλεια, η αντίδρασή μας λειτουργεί σαν καθρέφτης της συναισθηματικής μας ωριμότητας. Εκεί φαίνεται αν μπορούμε να ακούσουμε πραγματικά, να δείξουμε ενσυναίσθηση ή αν – άθελά μας ή όχι – ακυρώνουμε τα συναισθήματα του άλλου.
Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι το να λύνουμε προβλήματα ή να δίνουμε συμβουλές. Έχει να κάνει με το να αναγνωρίζουμε, να σεβόμαστε και να χωράμε το συναίσθημα του απέναντι μας, ακόμη κι αν δεν το καταλαβαίνουμε πλήρως. Οι παρακάτω ατάκες, αν και συχνά λέγονται «με καλή πρόθεση», αποκαλύπτουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη και έλλειψη ουσιαστικής κατανόησης.
10 ατάκες που λένε οι άνθρωποι με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη
- «Δεν καταλαβαίνω, γιατί είσαι τόσο αναστατωμένος»
Αντί να ζητά διευκρίνιση, ακυρώνει έμμεσα το συναίσθημα του άλλου, κάνοντάς τον να νιώθει υπερβολικός ή αδικαιολόγητος.
- «Πρέπει να ηρεμήσεις τώρα»
Τα συναισθήματα δεν ρυθμίζονται με εντολές. Η φράση αυτή δείχνει ενόχληση απέναντι στη συναισθηματική έκφραση.
- «Δεν είναι και τόσο σημαντικό αυτό που σου συμβαίνει»
Υποβαθμίζει την εμπειρία του άλλου και τον κάνει να αμφισβητεί τη δική του αντίληψη.
- «Υπερβάλλεις, όπως κάνεις πάντα»
Γενικεύει και «κολλάει ταμπέλα», μετατρέποντας μια στιγμή ευαλωτότητας σε χαρακτηριστικό ελαττώματος.
- «Μήπως είσαι απλώς πολύ ευαίσθητος;»
Μεταθέτει το πρόβλημα στο άτομο αντί να αναγνωρίσει το συναίσθημα, παρουσιάζοντας την ευαισθησία ως μειονέκτημα.
- «Θα έπρεπε να το χειριστείς διαφορετικά»
Εστιάζει στο τι έκανε «λάθος» ο άλλος, αντί να σταθεί δίπλα του στο πώς νιώθει.
- «Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια χαρά»
Ψεύτικη αισιοδοξία που κλείνει τη συζήτηση, χωρίς να δίνει χώρο στην ανησυχία ή στον φόβο.
- «Εντάξει, ξεπέρασέ το κι ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο»
Δείχνει αδυναμία να διαχειριστεί δυσάρεστα συναισθήματα και ανάγκη αποφυγής.
- «Μην γίνεσαι τόσο δραματικός»
Γελοιοποιεί την έκφραση του συναισθήματος και δημιουργεί ντροπή.
- «Χαλάρωσε, δεν είναι και τόσο σοβαρό»
Ακυρώνει την ένταση που βιώνει ο άλλος και υπονοεί ότι αντιδρά αδικαιολόγητα.
