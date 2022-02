Το Super Bowl αποκάλυψε όλα τα trailers για τις πολυαναμενόμενες ταινίες του 2022

Είστε έτοιμοι για τα trailers που περιμέναμε εδώ και καιρό;

Το Super Bowl είναι γνωστό για τις επικές διαφημίσεις του. Φέτος είδαμε ένα μουσικό σόου στο ημίχρονο, με τους σπουδαιότερους hip-hop καλλιτέχνες των 90s αλλά και τα trailer που περιμέναμε καιρό.

Μέσα από ένα βίντεο 10 λεπτών, πήραμε μια ιδέα από τις ταινίες που θα δούμε σίγουρα μέσα στο 2022 και θα είναι εξίσου επικές με το Super Bowl. Έχουμε ήδη δει τα trailers των Moon Knight και Jurassic World: Dominion αλλά το Super Bowl φρόντισε να μας ενημερώσει και για τις υπόλοιπες.

Είδαμε λοιπόν τα trailers για το Doctor Strange 2, το Jurassic World 2: Dominion, λίγο Batman, The Flash, Aquaman, το πολυαναμενόμενο The Lord of the Rings: The Rings of Power, Sonic the Hedgehog 2, Nope, Ambulance, The Lost City και φυσικά Moon Knight. Ωραίο το Super Bowl και ο αθλητισμός, αλλά να μην ξεχνάμε και τις επικείμενες κινηματογραφικές επιτυχίες.