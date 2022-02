Οι τρόποι να βγάζεις screenshot σε συσκευή Android. Τέλος το μπέρδεμα

Οι απλοί τρόποι να βγάλεις screenshot αν έχεις Android

Αν έχεις iPhone, ξέρεις ότι υπάρχει ένας τρόπος για να βγάλεις ένα απλό και γρήγορο screenshot. Αν όμως μιλάμε για Android συσκευή, είτε κινητό είτε tablet, τα πράγματα ίσως γίνονται λίγο πολύπλοκα και εκνευριστικά.

Πώς θα βγάλεις screenshot σε Android

Ο κλασικός τρόπος που συνήθως λειτουργεί είναι πιέζοντας για λίγο το κουμπί που ανοίγει το κινητό και τον ήχο που χαμηλώνει την ένταση. Η οθόνη φωτίζεται και βλέπεις στο κάτω μέρος της οθόνης την αποθήκευση της φωτογραφίας. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, πάτησε παρατεταμένα το κουμπί που ανοίγει το κινητό και πάτα την επιλογή screenshot στην οθόνη. Αν πάλι θέλεις screenshot με μεγαλύτερη διάρκεια, πάτα το εικονίδιο με τα δύο βελάκια όταν εμφανιστεί η επιλογή screenshot στην οθόνη.

Τα διάφορα εργαλεία του Samsung

Αν έχεις κινητό Samsung, έχεις και έξτρα επιλογές. Μία ρύθμιση σε οδηγεί στα Settings, μετά στα Advanced Features και από εκεί στα Motions and Gestures και βάζουμε On στην επιλογή Palm Swipe to Capture. Έτσι δεν χρειαζόμαστε κουμπιά, αλλά απλώς σέρνουμε το δάχτυλο από την αριστερή άκρη στη δεξιά.

Αν έχεις στο κινητό σου το Bixby Voice ή το Google Assistant, όλα γίνονται πιο εύκολα με τη φωνητική εντολή Take a Screenshot.