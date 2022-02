Η ζωή του Elvis Presley γίνεται ταινία από τον μετρ των musicals, Baz Lurhmann

Η Warner Bros. Pictures μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για τον "Elvis" του σκηνοθέτη των musicals, Baz Lurhmann και οι αντιδράσεις ποικίλλουν.

Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είναι εύκολο να ερμηνεύσεις έναν θρύλο χωρίς να υπάρξουν αρνητικά σχόλια, ειδικά όταν μιλάμε για το υπερταλέντο Elvis Presley. Η πολυαναμενόμενη ταινία εξερευνά τη ζωή και τη μουσική ενός θρύλου, υπό το πρίσμα της πολύπλοκης σχέσης που είχε με τον αινιγματικό μάνατζέρ του, Tom Parker. Μία σχέση που διήρκεσε 20 χρόνια, από την αρχή της καριέρας του Presley, ενώ αλλάζει το πολιτισμικό τοπίο της Αμερικής, με την απώλεια της αθωότητας της εποχής. Θα δούμε φυσικά και τη γυναίκα που στήριξε τον Elvis όσο κανείς, την Priscilla Presley.

Μία ταινία που πήρε δύο χρόνια για να γυριστεί εξαιτίας της πανδημίας. Όταν νόσησε ο Tom Hanks τον Μάρτιο του 2020 (που υποδύεται τον manager), συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Elvis. Και, αν μου επιτρέπετε, ο Hanks είναι ο μοναδικός λόγος για να δω τη συγκεκριμένη ταινία.

Ωστόσο, δεν γίνεται να μην σταθούμε στο ότι τα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία, ερμηνεύονται από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή Austin Butler και η φωνητική ομοιότητα είναι πολύ μεγάλη. «Όταν ξεκίνησα τη διαδικασία, προσπάθησα πολύ να φτάσω τη φωνή του με ακρίβεια. Αυτό περιέχει μεγάλο φόβο, αλλά με βοήθησε. Είχα coach για περίπου έναν χρόνο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα». Η δουλειά απέδωσε πάντως. «Νιώθω τόσο μεγάλη ευθύνη απέναντι στον ίδιο, την πρώην σύζυγό του, αλλά και την κόρη του Lisa Marie», τόνισε ο 30χρονος ηθοποιός.

Το cast συμπληρώνουν οι: Olivia DeJonge, Helen Thompson, Richard Roxburgh, Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel, Kodi Smit-McPhee (τον είδαμε στο The Power of the Dog), Dacre Montgomery, Leon Ford, Kate Mulvany, Gareth Davies, Charles Grounds, Josh McConville, Adam Dunn, Yola, Alton Mason, Gary Clark Jr. και Shonka Dukureh. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 24 Ιουνίου.