Η Lizzo έχει δικό της reality και το body positivity αποκτά την ορατότητα που του αξίζει

Η Lizzo είναι ίσως το μεγαλύτερο σύμβολο του body positivity αυτές τις μέρες. Είναι η τύπισσα που θέλεις να έχεις κοληητή, που δεν δίνει δεκάρα για τη γνώμη των άλλων και το τρέχον όνομά της στο Instagram είναι Lizzobeeating. Η Lizzo τρώει, έχεις κανά πρόβλημα;

Αυτό όμως που δεν περίμενα ότι θα δω είναι ένα δικό της reality, αν και το concept είναι εντελώς Lizzo. Η 33χρονη μουσικός αναζητά χορεύτριες για την περιοδεία της, αλλά ιδανικά κοντά στο δικό της μέγεθος. «Τα κορίτσια που μου μοιάζουν δεν εκπροσωπούνται αρκετά. Άρα πρέπει να σηκώσω τα μανίκια μου και να βρω μόνη μου τις χορεύτριές μου». You go girl!

Η σειρά-reality "Watch out for the Big Grrrls" ακολουθεί 10 γυναίκες που μπαίνουν στο σπίτι Big Grrrls και ανταγωνίζονται η μία την άλλη προκειμένου να πάρουν μέρος στην περιοδεία της Lizzo. “Θα σήμαινε τα πάντα για μένα αν τα καταφέρω», δηλώνει μία χορεύτρια ενώ βλέπουμε τη μουσικό να τις εμψυχώνει, λέγοντάς τους ότι «είναι δύσκολο να αγαπάς τον εαυτό σου σε μέσα σε έναν κόσμο που δεν σε αγαπά. Δημιουργηθήκατε για να απολαμβάνετε εσείς τον εαυτό σας».

Τα νέα του reality ανακοίνωσε η ίδια μέσα από το Instagram της, λέγοντας πόσο πολύ περίμενε αυτή τη στιγμή. Θεωρεί ότι είναι η πιο σημαντική της καριέρας της, γιατί ήταν πάντα δύκσολο να βρίσκει χορεύτριες για τα live της και αν χρειαστεί να κάνει μία σειρά για να δουν όλοι την αξία των big girls, ας γίνει έτσι. Στις 25 Μαρτίου λοιπόν, υποδεχόμαστε το reality της Lizzo μέσα από το Prime Video και ετοιμαζόμαστε για μεγάλες συγκινήσεις.

Η Lizzo εξάλλου είναι υπέρμαχος του self love και ανεβάζει συχνά βίντεο και φωτογραφίες της με την ίδια άφιλτρη. Όπως έκανε πρόσφατα με ένα βίντεο στο οποίο είναι γυμνή. «Θα μπορούσα να κάνω το δέρμα μου πιο λείο και να κόψω την κοιλιά μου, αλλά ήθελα να δείτε την αλήθεια». Από εμάς είναι όχι ένα, αλλά πολλά μπράβο.