Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Will Smith: Οι παρουσιαστές των SAG Awards είναι (σταθερά) το highlight

Η βραδιά των SAG Awards θα έχει, κλασικά, αμέτρητους παρουσιαστές που μονοπωλούν το ενδιαφέρον φέτος

Η δομή των 28ων ετήσιων Screen Actors Guild Awards παίρνει σιγά σιγά μορφή και, όπως πάντα, θα δούμε αρκετούς παρουσιαστές τη βραδιά των βραβείων.

Έναρξη θα κάνει το cast του "Hamilton" με τους Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr και Daveed Diggs. Μόλις ανακοινώθηκε ότι οι πρωταγωνιστές των υποψήφιων ταινιών θα παρουσιάσουν σκηνές και θα δούμε επί σκηνής τους: Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Will Smith, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill, Ciaran Hinds, Emilia Jones, Tyler Perry, Jared Leto και πολλούς ακόμη.

Επιπλέον, η Kate Winslet θα παραδώσει το 57ο Βραβείο Ζωής των SAG στη μοναδική Helen Mirren, ενώ στα ονόματα της παρουσίασης έχουν ακουστεί οι Vanessa Hudgens, Rosario Dawson και Alexandra Daddario.

Οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι το "The Power of the Dog" και το "House of Gucci", αν και η πρώτη δεν θα είναι (όλως περιέργως) στην κατηγορία Καλύτερο Cast. Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, τα ηνία έχουν πάρει οι "Ted Lasso" και "Succession", ενώ το Netflix είναι η πλατφόρμα με τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Η βραδιά θα μεταδοθεί στις 27 Φεβρουαρίου, από το HBO.