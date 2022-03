Ρωσίδα διαδηλώτρια συνελήφθη επειδή έγραψε «Δύο Λόγια» σε ένα χαρτί

Όσες προσπάθειες κι αν γίνονται για να κυριαρχήσει ο φόβος, ο κόσμος θα φωνάζει όσο δυνατότερα μπορεί

Το μόνο που χρειάστηκε για να συλληφθεί μία Ρωσίδα διαδηλώτρια, ήταν δύο λόγια – κυριολεκτικά. Έγραψε σε ένα χαρτί τις λέξεις «Δύο Λόγια» και, σε κλάσματα δευτερολέπτου, την άρπαξαν αστυνομικοί. Μία ακόμη γυναίκα, σήκωσε ένα κενό πανό, χωρίς κανένα σύνθημα, καμία φράση, σε αντιπολεμική διαδήλωση. Και πάλι, συνελήφθη.

In Nizhny Novgorod, Russia, a brilliant, beautiful and brave protest.



This woman holds up a *completely blank* sign, and is still taken away by police.



Shero. pic.twitter.com/Q8wh87jusC