The Sports Bra: Ένα μπαρ αφιερωμένο στον γυναικείο αθλητισμό είναι πλέον πραγματικότητα

Για πρώτη φορά, στις οθόνες θα προβάλλονται αποκλειστικά αγώνες γυναικών και οι αθλήτριες θα βγουν από το περιθώριο

Η Jenny Nguyen είπε κάποτε πως για να δει γυναικείο αθλητισμό σε μπαρ, θα έπρεπε να ανοίξει το δικό της. Ξεκίνησε σαν inside joke με την παρέα της, επειδή τη μία φορά που βρέθηκαν έξω και η τηλεόραση έδειχνε μπάσκετ γυναικών, ο ήχος ήταν στο mute – δεν είχε ιδέα, ότι μία μέρα αυτό θα γινόταν πραγματικότητα.

Τον Απρίλιο, η Nguyen θα ανοίξει το The Sports Bra (σωστά διαβάσατε, δεν είναι typo), στην τηλεόραση του οποίου θα προβάλλονται μόνο αγώνες γυναικών. Η πρωτοβουλία της έχει δεχθεί συγχαρητήρια από ολόκληρο τον κόσμο, καθώς οι αθλήτριες συνήθως βρίσκονται στο περιθώριο.

«Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο και στο Brooklyn, για να πάψω να φλερτάρω με τους bartenders μέχρι να βάλουν το Espn3», έγραψε κάποια στο Twitter.

would love brooklyn to get something similar so i can stop trying to sweet talk bartenders into turning on espn3https://t.co/UHPMm74sgQ