Ο Arnold Schwarzenegger μιλά στον ρωσικό λαό: «Δε θέλω να τσακιστείτε, όπως ο πατέρας μου»

«Γιατί να θυσιάσεις όλους αυτούς τους νέους, για δικές σου φιλοδοξίες; Στον Πρόεδρο Putin, λέω το εξής: Εσύ ξεκίνησες αυτόν τον πόλεμο. Εσύ τον συνεχίζεις. Εσύ μπορείς να τον σταματήσεις»

Σε μία προσπάθεια να δώσει τέλος στην προπαγάνδα του Κρεμλίνου, ο Arnold Schwarzenegger ανέβασε βίντεο στο Twitter και απευθύνθηκε ξεκάθαρα στον ρωσικό λαό, ενημερώνοντας για το τι πραγματικά συμβαίνει στην Ουκρανία.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV