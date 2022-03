Σας έλειψε το Twilight; Αυτό το φίλτρο του TikTok θα βγάλει την Bella Swan που κρύβετε μέσα σας

Αν λοιπόν η ζωή σας ήταν σειρά, ποια σειρά θα ήταν; Δοκιμάστε το φίλτρο και δείτε μόνοι σας

Aν έχετε φανταστεί τον εαυτό σας στο Forks, αν ονειρευτήκατε ποτέ να περπατάτε στο καταπράσινο δάσος και να κάνετε παρέα με βρικόλακες ή λυκανθρώπους – δε θα σας κρίνουμε είτε είστε team Edward, είτε team Jacob – τότε αυτό το φίλτρο του TikTok είναι φτιαγμένο για εσάς.

Ονομάζεται Bella, είναι εμπνευσμένο από τη Bella Swan και έχει γίνει viral. Είναι moody, είναι διαφορετικό, δίνει αυτό το «κάτι» και μας κάνει να μοιάζουμε βγαλμένοι από το Twilight, το Pretty Little Liars ή το Euphoria.

Χάρη στο συγκεκριμένο φίλτρο, έχουν βρεθεί σωσίες της Kristen Stewart, ενώ το χρησιμοποίησε και η Shay Mitchell, η οποία πρωταγωνίστησε στο PLL και θεώρησε πως «έπρεπε».

Έχει φτάσει ακόμη και στο Twitter.

wanna get it off my chest that the twilight (bella) filter on tiktok makes everyone look like they’re in twilight not PLL or euphoria, the trend makes no sense



I feel better