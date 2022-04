Chat app της Amazon θα απαγορεύει συγκεκριμένες λέξεις στους εργαζομένους όπως «ελευθερία», «αύξηση», «αδικία»

H λίστα με τις απαγορευμένες λέξεις, περιλαμβάνει τους όρους της «ελευθερίας» και της «φυλακής»

Τα εργατικά συνδικάτα και η διεκδίκηση αυτονόητων δικαιωμάτων για καλύτερο μισθό και καλύτερες συνθήκες εργασίας οδήγησαν σε μια ιστορική νίκη των εργαζομένων της Amazon, που όπως φαίνεται, ενόχλησε ιδιαίτερα την εταιρεία- κολοσσό.

Μάλιστα, σε τέτοιο βαθμό που τώρα ετοιμάζεται να βγάλει νέα εφαρμογή που θα λειτουργεί ως ένα είδος λογοκρισίας απέναντι στο πώς θα επιλέγουν να εκφράζονται οι εργαζόμενοι μέσα στην εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι η Amazon θα έχει τη δυνατότητα να αποκλείει τις αναρτήσεις των εργαζομένων σε μια εφαρμογή εσωτερικής ανταλλαγής μηνυμάτων που περιέχουν λέξεις-κλειδιά και σχετίζονται με συνδικάτα, σύμφωνα με ενδελεχές ρεπορτάζ του The Intercept.

Αν είστε προετοιμασμένοι και για άλλα, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ αφού μια αυτόματη οθόνη λέξεων αναμένεται παράλληλα να μπλοκάρει όρους και λέξεις που πιθανότατα θα μπορούσαν να συσχετιστούν με ενδεχόμενες κριτικές για τις συνθήκες εργασίας στην Amazon, όπως «συνδικάτο», «παράπονο», «αποζημίωση», «αύξηση μισθού», «δουλεία», «διαφορετικότητα», «παρενόχληση», «φυτείες», «αδικία».

The list of terms Amazon is banning on its worker communications app is illuminating… and kinda terrifying (FIRE?!) https://t.co/Injchg6VA4 pic.twitter.com/9O5RgLaxTM