Σαγκάη: Κάτοικοι ουρλιάζουν στα παράθυρα κατά του lockdown ενώ drones τους προειδοποιούν «να ελέγξουν την επιθυμία για ελευθερία»

Η Σαγκάη ζει ένα από τα χειρότερα κύματα κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας αλλά και μια πραγματικότητα βγαλμένη από επεισόδιο του Black Mirror.

H Σαγκάη βρίσκεται και πάλι σε καραντίνα και ο κόσμος σε αναβρασμό. Ο αυστηρός εγκλεισμός δεν αποτελεί εφιαλτικό σενάριο αλλά μια ακόμη πραγματικότητα για τη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας όπου εδώ και τρεις εβδομάδες δεν επιτρέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να προμηθευτούν ακόμη και είδη πρώτης ανάγκης, όπως ρύζι, κρέας και άλλα τρόφιμα εξαιτίας της καραντίνας ενώ γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση.

Local residents in Shanghai seen fighting over groceries as half of its 26 million residents are in lockdown, and other half entering lockdown soon. The narrator cusses & complains there’s nothing even left to fight over (locals are notoriously cutthroat). pic.twitter.com/srJY9vm9pT — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 30, 2022

Εν μέσω αυτής της αντίξοης κατάστασης, πολλά viral video κάνουν εδώ και μέρες τον γύρο του διαδικτύου και επαναφέρουν μνήμες που όλοι θα θέλαμε να ξεχάσουμε ενώ τα πλάνα θυμίζουν σκηνές εξέγερσης.

Σε ένα από τα video, ακούγονται ουρλιαχτά ανθρώπων από τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους τη στιγμή που ακούγονται έντονες προειδοποιήσεις μέσω κυβερνητικών drones ώστε οι πολίτες να τηρούν τα μέτρα με την παράκληση «να ελέγξουν την επιθυμία τους για ελευθερία». Σε άλλο video, κάτοικοι βγαίνουν στους δρόμους και πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ, «σπάζοντας» την καραντίνα.

shanghai residents mad as hell, can’t take it anymore.



china’s zero covid policy getting dangerous. pic.twitter.com/ZwFVXtlKzw — ian bremmer (@ianbremmer) April 10, 2022

Η δημοσιογράφος του The Economist, Alice Su έγραψε στο Twitter: «Κάτοικοι στη Σαγκάη βγαίνουν στα μπαλκόνια τους να τραγουδήσουν και να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη προμηθειών. Ένα drone εμφανίζεται τότε και ακούγονται τα εξής: "Παρακαλούμε, συμμορφωθείτε με τα μέτρα. Ελέγξτε την επιθυμία της ψυχής σας για ελευθερία. Μην ανοίγετε τα παράθυρα και μην τραγουδάτε"».

To video έχει προβληθεί πάνω από 3.4 εκατομμύρια φορές και απεικονίζει τη σκληρή πραγματικότητα που έγινε εδώ και δύο χρόνια συνώνυμο του ιού.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh — Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022

Στην Κίνα, όποιος βρεθεί θετικός, ακόμη και ασυμπτωματικός, απομονώνεται από μη μολυσμένα άτομα. Οι αρχές της Σαγκάης επιβεβαίωσαν ότι αυτό το μέτρο ισχύει και για παιδιά. «Εάν ένας από τους γονείς έχει επίσης μολυνθεί, μπορεί να συνοδεύσει το παιδί και να το φροντίσει» σε ειδικό χώρο «όπου θα νοσηλεύονται», δήλωσε σχετικά ο Wu Qianyu, αξιωματούχος των δημοτικών υπηρεσιών υγείας. Αλλά «αν τα μέλη της οικογένειας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στήριξης», δηλαδή δεν μολυνθούν τα ίδια, τα παιδιά θα χωριστούν από τους γονείς τους, υπογράμμισε.

Η Σαγκάη ζει ένα από τα χειρότερα κύματα κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας. Από τότε που η Omicron εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη πριν από έναν μήνα, τέθηκαν σε καραντίνα μόνο ορισμένες περιοχές. Στη συνέχεια, καθώς ο ιός εξαπλωνόταν, οι αξιωματούχοι εφάρμοσαν ένα lockdown όπου η πόλη χωρίστηκε στα δύο και σε καθένα από τα δύο μέρη εφαρμόζονταν ξεχωριστά μέτρα.