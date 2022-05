O Dr Strange προβληματίζει, η Marvel ψάχνεται

Οι ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες την Πέμπτη 5 Μαϊου με μια ματιά

Doctor Strange in the multiverse of madness

Η 28η ταινία της Marvel είναι το «Doctor Strange in the multiverse of madness» με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στη δεύτερη σόλο εμφάνιση του ως εγωκεντρικός μάγος με υπερδυνάμεις ικανές να ανοιγοκλείνουν τις θύρες στα παράλληλα σύμπαντα. Σκηνοθετεί ο πρώην σπλατεράς Σαμ Ράιμι, ο άνθρωπος που μας χάρισε την πρώτη τριλογία του Σπάιντερμαν στα 00ς, με ένα τρόπο που προσπαθεί να συνδέσει την κομιξάδικη μεγαλοπρέπεια με το στοιχείο του τρόμου, βγάζοντας την Marvel από το εμπορικό τέλμα κάποιων πρόσφατων δημιουργιών της.

