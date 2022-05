Η Charlize Theron μοιράστηκε την πρώτη φωτογραφία της ως Clea από το Doctor Strange

Η Charlize Theron μπαίνει στο σύμπαν του Doctor Strange και αυτή είναι η selfie από τα γυρίσματα

Η 46χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία της Clea, του ρόλου της στο Doctor Strange in the Multiverse of Madness, που έκανε πρεμιέρα στις 6 Μαΐου.

Η Theron επέλεξε να ανεβάσει μία κοντινή σέλφι από τα γυρίσματα και μία ενώ βρίσκεται δίπλα στον Stephen Strange, που υποδύεται ο Benedict Cumberbatch. «Από 'δω η Clea» μας σύστησε τον ρόλο της, που έκανε cameo εμφάνιση στους τίτλους τέλους, ως μία δυνατή σύμμαχος του Doctor Strange.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο σεναριογράφος Michael Waldron μίλησε για την Clea. «Καταρχάς, η Charlize Theron, ουάου. Ξέραμε από πάντα ότι θέλαμε να συστήσουμε την Clea, που είναι στα comics αυτό που λέγαμε η μεγάλη αγάπη του Doctor Strange, αλλά είναι ίση του και μία καταπληκτική μάγισσα η ίδια». Η ιστορία της είναι συναρπαστική. Είναι η ανιψιά του Dormammu, του μεγάλου κακού από την πρώτη ταινία».

Ξέρουμε λοιπόν ότι θα δούμε σπουδαίες περιπέτειες αυτών των δύο, που θα βασίζονται στα comics. Σύμφωνα με τον σεναριογράφο, είχε έρθει η ώρα του τέλους του love story μεταξύ του Doctor Strange και της Christina Palmer, που υποδύεται η Rachel McAdams. Πήραμε λοιπόν μία πρώτη γεύση και περιμένουμε την επόμενη ταινία για να απολαύσουμε τη Charlize Theron.

Στο Doctor Strange in the Multiverse of Madness, που μόλις κυκλοφόρησε, θα δούμε τους: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor και Benedeict Wong. Προς το παρόν, έχει κάνει ρεκόρ φέτος, φτάνοντας τα 185 εκατ. δολάρια εισπράξεις μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας.