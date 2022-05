Πέθανε ο ηθοποιός Fred Ward στα 79 του χρόνια

Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειάς του

"Henry and June", "Tremors", "The Right Stuff", "The Player". Αυτές είναι μόνο μερικές ταινίες μέσα από τις οποίες αγαπήσαμε τον ηθοποιό, Fred Ward, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στα 79 του χρόνια, όπως μετέδωσε ο εκπρόσωπός του, Ron Hofmann.

Μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του. Ο γνωστός ηθοποιός είχε λάβει αρκετές διακρίσεις καθώς είχε πάρει βραβείο από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ερμηνεία του στο «Short Cuts» αλλά είχε κερδίσει και «Χρυσή Σφαίρα».

Τα πρώτα του βήματα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970, μετά από τρία χρόνια υπηρεσίας στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Ο ίδιος είχε εργαστεί ως μάγειρας, μποξέρ και ως ξυλοκόπος στην Αλάσκα. Ο πρώτος του σημαντικός ρόλος ήρθε στην ταινία του Clint Eastwood, "Escape from Alcatraz" το 1979.

Ορόσημο στην καριέρα του ήταν η συμμετοχή στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «The Right Stuff» το 1983, παίζοντας τον ρόλο του αστροναύτη Mercury 7 Virgil "Gus" Grissom. Στο «Henry & June», υποδύθηκε τον συγγραφέα Henry Miller.

Μερικές από τις άλλες ταινίες του Ward περιλαμβάνουν τα "Abandon", "Summer Catch", "Sweet Home Alabama". Στην τηλεόραση, εμφανίστηκε στις σειρές "The United States of Tara", "Grey's Anatomy", "Leverage", "True Detective" και σε άλλες σειρές.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική ενώ θα μένει πάντα ζωντανός στη μνήμη του κοινού μέσα από τις περιγραφές των οικείων του ως «αξιοπρεπής, σεμνός και απόλυτα επαγγελματίας».