To In Corpore Sano είναι πολλά περισσότερα από ένα τραγούδι «για τα μαλλιά της Meghan Markle»

Με την πρώτη ματιά, η εμφάνιση της Σερβίας στη Eurovision είναι αλλόκοτη. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει το τραγούδι με τίτλο In Corpore Sano – οι μόνες λέξεις που ξεχωρίζουμε, είναι «Meghan Markle». Και η ερμηνεύτρια Konstrakta πλένει τα χέρια της στη σκηνή. Αυτό που δε γνωρίζαμε, είναι πως το συγκεκριμένο κομμάτι έχει νόημα, και καλό είναι να το προσέξουμε όλοι.

«Ποιο είναι το μυστικό πίσω από τα υγιή μαλλιά της Meghan Markle;» λένε οι στίχοι. «Το δέρμα και τα μαλλιά του καθενός αποκαλύπτουν τα πάντα, ξεκάθαρα… Τα σημάδια γύρω από τα χείλη ίσως σημαίνουν ότι έχετε διογκωμένο σπλήνα/Ο διογκωμένος σπλήνας δεν είναι καλός, δεν είναι όμορφος».

Πριν γελάσουμε με αυτό, πριν το κατακρίνουμε, ας του δώσουμε λίγο χρόνο. Η Konstrakta κρατά έναν καθρέφτη στην κοινωνία μας, ο οποίος αντικατοπτρίζει το πώς έχουμε συνδέσει την όμορφη εμφάνιση με την καλή υγεία.

Το κοινό που καταλαβαίνει σερβικά, αντιλαμβάνεται ότι στο τρίτο κουπλέ, η Konstrakta εξηγεί ότι δεν έχει ασφάλεια υγείας, καθώς το σερβικό σύστημα υγείας δεν προβλέπει τέτοιες παροχές στους καλλιτέχνες. Και το κομμάτι κορυφώνεται με τους στίχους:

Πέρασε η Konstrakta το μήνυμα που ήθελε; Δεν είναι σίγουρο. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά, όμως, είναι πως όλοι μιλούν για το In Corpore Sano και την εκκεντρική καλλιτέχνιδα που τραγουδά για τα μαλλιά της Meghan Markle και πλένει τα χέρια της επί σκηνής.

We'll want this for tonight's semi-final, so: your 🧵 on why Serbia's #Eurovision entry this year isn't just 'the one about Meghan Markle's healthy hair' pic.twitter.com/Gm3YiaWTaX