Ένα ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει τα σκάνδαλα της οικογένειας Hammer, και είναι πολλά

Θυμάστε τότε που μάθαμε ότι ο Armie Hammer έχει σοβαρές κανιβαλιστικές διαθέσεις (και όχι μόνο) με τις ερωτικές συντρόφους του, οι οποίες οδήγησαν σε κατηγορίες και στην κατακόρυφη πτώση (για να μην πω αφανισμό) της καριέρας του; Τότε που αναγκαστήκαμε να δούμε με άλλο μάτι το Call Me By Your Name και το soundtrack μας ακουγόταν πλέον πιο cringe;

Τον Μάρτιο του 2021, μία γυναίκα με το κωδικό όνομα Effie, κατηγόρησε τον ηθοποιό για βίαιο βιασμό και κακοποίηση. Ο Hammer αρνήθηκε τα πάντα, μέσω του δικηγόρου του, παρόλο που υπήρξαν και άλλες καταγγελίες με μηνύματα που περιέγραφαν γλαφυρά σεξουαλικές φαντασιώσεις με κανιβαλισμό. Η αστυνομία του Los Angeles ξεκίνησε έρευνες και παρ'όλες τις αρνήσεις, ο ηθοποιός αποχώρησε από όλα τα projects, και ήταν πολλά. Η σειρά The Offer, η ρομαντική κομεντί Shotgun Wedding με την Jennifer Lopez και το θεατρικό του Broadway, The Minutes.

Το θέμα είναι ότι, όπως προκύπτει, ο Armie δεν είναι ο μόνος Hammer με κρυμμένα σκάνδαλα. Προέρχεται από μία δυναστεία σκοτεινών μυστικών (5 γενεών για την ακρίβεια) και θα υπάρξει true-crime ντοκιμαντέρ που θα ρίχνει φως σε όλη την οικογένεια. Το Discovery+ ετοιμάζει, μεταξύ άλλων, ένα special επεισόδιο, με τον τίτλο House of Hammer και θα αναλύει τόσο τις βαθιά προβληματικές καταγγελίες εναντίον του Armie όσο και τις καταστροφικές συνέπειες που προκύπτουν από τους προνομιούχους άντρες της οικογένειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, θα δούμε συνεντεύξεις από μέλη της οικογένειας Hammer αλλά και των θυμάτων του ηθοποιού. «Ακολασίες, εξαπάτηση, κατάχρηση, εθισμός, διαφθορά. Μέσα σε 5 γενιές, οι άντρες της οικογένειας Hammer έχουν περισσότερα σκάνδαλα και μυστικά από όσα μπορεί να αντέξει ένα χρηματοκιβώτιο». Οι κατηγορίες για τον Armie Hammer είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου».

Εκτός από το House of Hammer, το Discovery+ θα κάνει ντοκιμαντέρ για την υπόθεση της δολοφονίας της Gabby Petito, τους θανάτους των Tupac Shakur, Notorious B.I.G. και των αδερφών Menendez.