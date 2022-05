Είμαστε άραγε έτοιμοι για τη νέα εποχή της Εμανουέλας;

Το όνομα Εμανουέλα φέρνει τόσες μνήμες στις γενιές άνω των 40. Έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη βασίλισσα των ταινιών soft ερωτικού περιεχομένου, που ανέθρεψε γενιές και έγινε η αφύπνιση της σεξουαλικότητας σε τρυφερή ηλικία.

Μας συστήθηκε για πρώτη φορά το 1967 μέσα από ένα γαλλικό διήγημα που περιέγραφε τις σεξουαλικές περιπέτειες της πρωταγωνίστρια μέσα από μία σειρά φαντασιώσεων. Το 1974 έγινε ταινία, με πρωταγωνίστρια τη θρυλική Sylvia Kristel και σκηνοθέτη τον Just Jaeckin. Έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία (και η πρώτη ακατάλληλη για ανηλίκους της Columbia Pictures) και φυσικά οδήγησε σε sequels, παρωδίες και low budget εκδοχές της.

Το 2022, η Εμανουέλα επιστρέφει και θα την υποδυθεί η Lea Seydoux, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Audrey Diwan, που κέρδισε πέρυσι τον Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ της Βενετίας, για τη ταινία Happening. Περιγράφει την ιστορία μίας γυναίκας που κάνει παράνομα έκτρωση τη δεκαετία του '60.

Αυτό θα είναι το αγγλόφωνο ντεμπούτο της, και εκτός από τη σκηνοθεσία, συμμετέχει και στο σενάριο μαζί με τη Rebecca Zlotowski. Η ταινία παρουσιάστηκε στην αγορά του φεστιβάλ των Καννών χτες, στις 18 Μαίου. Όσο για τη Lea Seydoux, κάνει δυναμικό comeback φέτος και βρίσκεται στις Κάννες για δύο ταινίες: το Crimes of the Future του David Cronenberg και το One Fine Morning της Mia Hansen-Love. Ανυπομονούμε σίγουρα για αυτό το trailer.