H Αμερικανίδα Βουλευτής επιβεβαίωσε τα νέα και στα social media

Η Alexandria Ocasio-Cortez αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της, Riley Roberts. Η Αμερικανίδα Βουλευτής επιβεβαίωσε την είδηση στο Insider, στο οποίο αποκάλυψε πως πήραν την απόφαση να παντρευτούν τον περασμένο μήνα στο Puerto Rico, όμως ήθελαν λίγο χώρο και χρόνο να απολαύσουν τη στιγμή, πριν ξεκινήσουν τα σχέδια για τον γάμο.

It’s true! Thank you all for the well wishes ☺️ https://t.co/i5cm9awN3S