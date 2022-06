Οι Scorpions ξαναγράφουν τους στίχους του Wind of Change, για την Ουκρανία

Ο Klaus Meine των Scorpions αποφάσισε να ξαναγράψει τους στίχους του Wind of Change λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μάλλον δεν χρειαζόταν

Όταν οι Scorpions ξεκίνησαν το δωδέκατο τελευταίο τουρ τους ένα μήνα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Klaus Meine άρχισε να νιώθει άβολα για ίσως το γνωστότερο τραγούδι τους. Σε συνέντευξή στο Die Zeit ο βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος αποκάλυψε ότι άλλαξε τους στίχους του Wind of Change γιατί δεν ήθελε να τραγουδά κάτι που εξιδανικεύει τη Ρωσία. «Το να τραγουδήσουμε το Wind of Change όπως το τραγουδούσαμε πάντα, δεν μπορώ καν να το φανταστώ» είπε. «Δεν είναι σωστό να ωραιοποιούμε τη Ρωσία με στίχους όπως “I follow the Moskva/ Down to Gorky Park” και “Let your balalaika sing”».

Έτσι, ο Meine αποφάσισε να ξαναγράψει τους στίχους της μπαλάντας για την εποχή της περεστρόικα. Οι νέοι στίχοι, οι οποίοι θα προβάλλονται σε οθόνη στις συναυλίες της τρέχουσας περιοδείας, λένε «Now listen to my heart / It says Ukrainia / Waiting for the wind to change» (δηλαδή «Τώρα άκου την καρδιά μου/ Λέει Ουκρανία/ Περιμένοντας τον άνεμο για την αλλαγή»).

Ο Meine έγραψε τους αρχικούς στίχους στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου του 1989, λίγο πριν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και λίγο μετά τη συναυλία των Scorpions στα πλαίσια του Μουσικού Φεστιβάλ Ειρήνης στη Μόσχα (αν και σύμφωνα με μια θεωρία συνωμοσίας, το τραγούδι γράφτηκε από τη CIA). Το Wind of Change έγινε συνώνυμο με μια εποχή μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που έφεραν το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και επηρέασε τη στάση των Γερμανών προς τη Ρωσία καθώς παρουσίαζε την εικόνα μιας χώρας δημοκρατικοποιημένης και έτοιμης να συναναστραφεί διπλωματικά και εμπορικά με τον υπόλοιπο κόσμο. Η κριτική που ασκείται αυτή τη στιγμή στο τραγούδι είναι ότι είχε τόσο μεγάλη επιρροή στην κουλτούρα της εποχής -και κατά συνέπεια άτομα που απαρτίζουν πολιτική σκηνή της Γερμανίας- που η χώρα αγνόησε για πολλά χρόνια την άνοδο και τις μοναρχικές τάσεις του Putin, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στη συνέντευξή του πάντως, ο Meine αρνήθηκε ότι οι Scorpions συνέβαλαν στη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται τώρα η Ουκρανία, λέγοντας πως το συγκρότημα είχε κάνει συναυλίες στο Donetsk, το Kharkiv και την Οδησσό. «Ως μουσικός θέλεις να πιστεύεις ότι οι άνθρωποι σε διαφορετικές χώρες, ακόμα κι αν βλέπουν ο ένας τον άλλο εχθρικά, αντιδρούν στη μουσική με τον ίδιο τρόπο. Αυτή συνέβη και στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας» είπε στην ίδια συνέντευξη. Ο Meine αρνήθηκε επίσης πως τους στίχους του τραγουδιού είχε γράψει η CIA.

Από σημείο-ορόσημο για το δυτικό πολιτισμό, το Wind of Change είναι πλέον το τραγούδι που μαθαίνει κάθε έφηβος που αποφασίζει να μάθει κιθάρα στο γυμνάσιο. Πέρα από τις ηθικολογίες, το γεγονός ότι ο Klaus Meine αποφάσισε να ξαναγράψει στίχους γραμμένους για μια πολύ συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία είναι σε αυτή τη φάση μάλλον ουδέτερο. Όταν όμως το συγκρότημά σου κάνει τελευταίες περιοδείες από το 2010, λογικό είναι ότι κάποια στιγμή θα χρειαστείς νέο υλικό.