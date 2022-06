Hollywood Reporter: Το roundtable 6 σπουδαίων δραματικών ηθοποιών είναι γεμάτο γέλια, συμβουλές και προσωπικές ιστορίες

6 σπουδαίοι δραματικοί ηθοποιοί, διαφορετικών ηλικιών, μιλούν για την καριέρα τους και ανταλλάσσουν συμβουλές

Τρεις βετεράνοι ηθοποιοί, δύο μεσήλικες και ένας newbie είναι το roundtable των δραματικών ηθοποιών που συγκέντρωσε το Hollywood Reporter και αυτά που ειπώθηκαν ήταν από πολύ σοβαρά έως ξεκαρδιστικά.

Έχουν διαγράψει όλη τη δική τους πορεία και είναι σίγουρα σε θέση να ανταλλάσσουν συμβουλές και να ξέρουν τι έχει προτεραιότητα στη δουλειά. Ο Oscar Isaac έκανε φέτος τον Moon Knight της Marvel και την ταινία Scenes From a Marriage με την Jessica Chastain, ο Brian Cox κάνει δεύτερη καριέρα με το Succession, ή είναι πιο αναγνωρίσιμος πια, ο Tom Hiddleston ετοιμάζεται να ξαναγίνει Loki, o Michael Keaton ξεχώρισε με το Dopesick, o Samuel Jackson έκανε το The Last Days of Ptolemy Grey και ο καινούριος Quincy Isaiah υποδύεται τον Magic Johnson στο Winning Time.

Ο Isaiah παραδέχεται ότι έκανε ψυχοθεραπεία πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα ώστε να μάθει πώς θα διαχειριστεί όλα αυτά που θα ακολουθήσουν, πράγμα που σόκαρε τους συναδέλφους του, αν και τον συνεχάρηκαν για αυτή την απόφαση. Ξέρουν όλοι πολύ καλά τι σημαίνει επιτυχία και αναγνωρισιμότητα, αλλά ποτέ δεν κουράζονται να ακούνε καλά λόγια από τους θαυμαστές και πόσο επηρέασε τη ζωή τους.

Ο Brian Cox αστειεύεται με την επιτυχία που προέκυψε από το Succession και τώρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος, αν και κάνει αυτή τη δουλειά από το 1961. Θυμάται εκείνη τη φορά που βρέθηκε σε μία συνάντηση για το #metoo και την παρουσίαση του βιβλίου του Ronan Farrow, ο οποίος συνέβαλε στην αρχή του κινήματος. Εκεί οι γυναίκες του ζητούσαν να τους πει «να πάνε να γ@@@@ν», επειδή είναι μία κλασική ατάκα που λέει στη σειρά. «Είμαστε σε μία συνάντηση για το #metoo. Θεωρείτε ότι είναι κατάλληλη στιγμή να σας πω κάτι τέτοιο; Και αν το κάνω, σημαίνει ότι θα με κάνουν cancel;».

Η κουβέντα πηγαίνει στη δυνατότητα των επιλογών και του να λες όχι σε προτάσεις. Ο Michael Keaton θέλει να δουλεύει συνεχώς αλλά και να μπορεί να πει όχι, έτσι ώστε να παίζει διαφορετικούς ρόλους. Να είναι και ο Σκαθαροζούμης, αλλά να είναι και ο Batman του Tim Burton. «Κάναμε τότε τα γυρίσματα με τον Jack Nicholson και μου είπε ότι είναι μία κρίσιμη στιγμή για εμένα. Αν η ταινία πετύχει, θα έχω τη δυνατότητα να κάνω ό,τι θέλω, αλλά σε διαφορετική περίπτωση θα καταστραφώ».

Ο Oscar Isaac δυσκολεύεται ακόμα να πει όχι, γιατί θυμάται τις μέρες που κάτι τέτοιο ήταν πολυτέλεια, αλλά πλέον είναι πατέρας και θέλει χρόνο για τα παιδιά του. Οι παλαιότεροι ωστόσο είναι πιο ρεαλιστές και του λένε ότι στο τέλος της ημέρας, μπορεί να κάνεις ταινίες που δεν είναι καλές, αλλά πληρώνουν τις ανάγκες της οικογένειας και σου επιτρέπουν να κάνεις μία άλλη επιλογή, πιο επίφοβη (οικονομικά μιλώντας). Και φυσικά, ότι είναι οκ να χάσεις μερικές ευκαιρίες αν αυτό σημαίνει ότι θα απολαμβάνεις χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους.

Είναι εξάλλου μία γενιά ανθρώπων που μετρούσαν την επιτυχία με το πόσες θέσεις γέμιζαν τις αίθουσες, και όχι με τους followers στο TikTok. Δίνουν όλο τους τον εαυτό σε ό,τι κάνουν, ακόμα και αν πρόκειται για μία σύντομη διαφήμιση για βαζελίνη. Γιατί αυτή είναι η δουλειά τους.

Ο Brian Cox θυμάται τη φορά που είπε όχι σε κάτι, γιατί του φάνηκε παρανοικό. Του ζήτησαν πρόσφατα να εμφανιστεί γυμνός σε μία σκηνή, και μάλιστα με στύση. Ζήτησε να τον ντουμπλάρουν. «Για τω Θεώ, είμαι 76 χρονών!». Όσο για τους ρόλους που ονειρεύονται να ερμηνεύσουν κάποια στιγμή, ο Keaton θέλει να γίνει βασίλισσα, ο Hiddleston τον τσαρλατάνο του, ο Isaiah έναν βασιλιά. Έτοιμη η ταινία του. Από την άλλη, ο Cox βαρέθηκε το δράμα και θα ήθελε περισσότερο γέλιο. «Ειδικά στην ηλικία μου, που το τέλος είναι πιο κοντά από την αρχή».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο The Hollywood Reporter