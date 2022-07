Τα παγάκια από λεμόνι είναι αυτό που χρειάζεστε και δεν το ξέρετε - Πώς να τα φτιάξετε

Αν η μέρα σου ξεκινά με λίγο λεμόνι, τότε μάλλον έχεις υιοθετήσει μία από τις πιο υγιεινές συνήθειες που θα μπορούσες

Τα οφέλη του να πίνουμε νερό με λεμόνι είναι γνωστά. Πολλοί το προτείνουν ως το μαγικό ρόφημα γιατί βοηθά στην πέψη, καίει τα λίπη και κρατά τον οργανισμό ενυδατωμένο. Εξίσου ευεργετικά για τον οργανισμό είναι και τα παγάκια από λεμόνι, τα οποία προσφέρουν πολλά οφέλη και δίνουν παράλληλα μια ευχάριστη και διαφορετική αίσθηση όταν τα προσθέτουμε σε διάφορα ποτά.

Έχεις σκεφτεί λοιπόν να στύψεις ποτέ μερικά λεμόνια και να βάλεις τον χυμό τους σε θήκες από παγάκια; Το αποτέλεσμα είναι απίθανο και η εκτέλεση πανεύκολη! Δοκίμασε να τα βάλεις σε sangria, λεμονάδα ή τσάι.

Learn how to preserve your lemons before they get spoilt with this food sustainability hack.



Squeeze the lemons into an ice cube tray and pop into the freezer. When your recipe next calls for lemon juice, simply add one of your frozen lemon cubes. pic.twitter.com/lhA58ZHGoo