Feng Shui: Τα φυτά που φέρνουν καλή τύχη στο σπίτι- Ποιο απογειώνει την ερωτική ζωή

Ο πρώτος απαράβατος κανόνας είναι να τοποθετήσετε το Sansevieria trifasciata, γνωστό και ως "γλώσσα της πεθεράς" ή "snake plant", στην είσοδο του σπιτιού σας

Τα φυτά είναι στολίδι για το σπίτι μας και οι plant experts επιμένουν πως τα κατάλληλα είδη μπορούν να έχουν πολύ θετική επίδραση στην ενέργεια ενός χώρου.

Η σχέση του φυτού με το Feng Shui είναι βαθιά και μπορεί να γίνει ορατή στο προσωπικό μας καταφύγιο μέσα από λίγες μόνο πινελιές. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η καλή αύρα ενός σπιτιού απορρέει από τα έπιπλα αλλά και τα φυτά κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους.

To σημαντικό είναι να καταλάβετε πως πρέπει να επιλέξετε τα σωστά φυτά για να πετύχουν αυτό που επιθυμείτε καθώς δεν είναι όλα γι' αυτόν τον σκοπό. Τα snake plants θεωρούνται top καθώς θεωρείται ότι προστατεύουν το σπίτι σας από την αρνητική ενέργεια.

Η Monstera είναι το επόμενο φυτό που πρέπει να φιλοξενήσετε σε κάποια γωνία του σπιτιού σας καθώς συμβολίζει την αγάπη και την ευτυχία. Αν θέλετε ένα φυτό για πλούτο, τότε το ιδανικότερο είναι το money tree που φέρνει επίσης ευημερία και καλή ενέργεια.

Καλή ενέργεια, αρμονία κι ευτυχία φέρνουν επίσης το φυλλόδεντρο, το birkin plant και το εξαιρετικό κρεμαστό φυτό εσωτερικού χώρου, ο πόθος.

Πόσα φυτά χρειάζονται μες στο σπίτι;

Αν είσαι της λογικής "more is more", τότε μάλλον έχεις χάσει το μέτρο και το μέτρημα των φυτών που κοσμούν τον προσωπικό σου χώρο. Ωστόσο οι ειδικοί επιμένουν πως στο υπνοδωμάτιο σου δεν πρέπει να φιλοξενούνται πάνω από 5 φυτά καθώς στο συγκεκριμένο δωμάτιο πρέπει να κυριαρχεί η ηρεμία και η γαλήνη.

«Όταν οι ενέργειες των φυτών σε έναν χώρο είναι πολλές, συνήθως συγχέονται με αποτέλεσμα να συγχέεται και η αύρα του δωματίου», και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν θέλετε στον χώρο που ξεκουράζεστε.

Βρείτε την τέλεια τοποθεσία

Όλοι ξέρουμε πως το καλό Feng Shui έχει να κάνει με την τοποθεσία των πραγμάτων στον χώρο μας. Το πιο σωστό σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι να απλώσετε τα φυτά σε όλο το σπίτι και να μην βάλετε πολλά μόνο σε ένα δωμάτιο.

Αν δεν διαθέτετε μεγάλο budget, απλά βάλτε ένα snake plant κοντά στην κύρια είσοδο του σπιτιού σας για να μπλοκάρεται η κακή ενέργεια κάθε φορά που κάποιος μπαίνει στο σπίτι σας. Αν θέλετε να απογειώσετε την ερωτική σας ζωή, τοποθετήστε τη monstera στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο αλλά όχι πάνω από το κρεβάτι σας.

Προσέξτε μόνο να μη βάλετε το συγκεκριμένο φυτό στο μπάνιο γιατί είναι το δωμάτιο του σπιτιού με τη χαμηλότερη ενέργεια. Γενικά καλό είναι να αποφεύγετε τα φυτά στην τουαλέτα. Αν μάλιστα, επιχειρήσετε να βάλετε το money tree εκεί, πρέπει να ξέρετε ότι τα λεφτά σας μάλλον θα βγάλουν φτερά σύντομα. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγετε να τοποθετείτε φυτά στο πάτωμα καθώς παγιδεύεται η ενέργεια.

Το Feng Shui δεν σταματά φυσικά εκεί. Πρέπει να το φροντίζετε σωστά και να αφουγκράζεστε τις ανάγκες του για να αναπτύσσεται ομαλά και να φέρνει στο σπίτι σας την απαραίτητη αύρα και ενέργεια.