Η Dame Helen Mirren αποκάλυψε το γράμμα που έστειλε στη Βασίλισσα Ελισάβετ, όταν γύριζε το The Queen

Η Helen Mirren έστειλε γράμμα στη Βασίλισσα για να της πει πόσο πολύ τη σέβεται

Η 76χρονη Dame Helen Mirren είναι μία ακόμη γυναίκα που έχει υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ με μεγάλη επιτυχία, σε μία ταινία που της χάρισε ένα Όσκαρ και ένα Bafta.

To The Queen γυρίστηκε το 2006, από τον δημιουργό, και ειδήμονα πλέον της βασιλικής οικογένειας, Peter Morgan, στον οποίο χρωστάμε τη σειρά The Crown. Εκείνη η ταινία επικεντρωνόταν στον πρόωρο θάνατο της Diana, και αν η Βασίλισσα θα επέστρεφε από το Balmoral στο Λονδίνο για να αποτίσει φόρο τιμής στην πρώην νύφη της, και όλα αυτά μέσα σε ένα κοινό θαυμαστών της Lady D, που ήταν εναντίον της.

16 χρόνια μετά, η Helen Mirren αποκάλυψε ότι έστειλε ένα γράμμα στη Βασίλισσα Ελισάβετ τότε, γιατί αντιλήφθηκε ότι η ταινία πραγματευόταν μία πολύ προσωπική και ευαίσθητη στιγμή της ζωής της. «Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ερευνούμε ένα βαθιά επώδυνο κομμάτι της ζωής της, και έτσι αποφάσισα να της γράψω. Πώς γράφεις γράμμα στη Βασίλισσα; Την αποκαλείς Κυρία, Η Αυτού Μεγαλειότης Σας;», αποκάλυψε η ηθοποιός στους Radio Times.

Της έγραψε για την ταινία που ετοίμαζαν και ότι ελπίζει να μην είναι πολύ φρικτό για εκείνη. «Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς το έθεσα. Της ανέφερα απλώς ότι κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου, ένιωσα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό της και ήθελα να το ξέρει. Φυσικά και δεν μου απάντησε η ίδια, αλλά το έκανε η γραμματέας της».

Η Mirren είπε επίσης ότι όταν υποδύθηκε την Ελισάβετ, την σκεφτόταν ως υποβρύχιο με περισκόπιο, που παρατηρεί τον κόσμο με τα μάτια μίας βασίλισσας. Στο τέλος, αποφάσισε ότι θα την υποδυθεί με τον δικό της τρόπο και δεν θα βασιστεί σε πίνακες και πορτραίτα της. Αν και μετά την ταινία, η Ελισάβετ την κάλεσε σε δείπνο, η ηθοποιός δεν τα κατάφερε γιατί ήταν στις Η.Π.Α. για γυρίσματα.

Όσο για το αν βλέπει τον εαυτό της στις ταινίες, παραδέχτηκε ότι δεν το κάνει γιατί υπεραναλύει τα πάντα, πιστεύει ότι είναι απαίσια και πέφτει σε κατάθλιψη. «Νομίζω ότι είμαι άχρηστη και ότι έκαναν λάθος που με προσέλαβαν». Τι να πούμε κι εμείς, Helen μου.