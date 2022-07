Ο Daniel Kaluuya είχε αποσυρθεί από την υποκριτική πριν το Get Out εξαιτίας του ρατσισμού

Ο ηθοποιός είχε εγκαταλείψει την υποκριτική εξαιτίας του ρατσισμού που βίωνε στα κάστινγκ

Ο ηθοποιός Daniel Kaluuya γνώρισε τη μεγάλη επιτυχία (και ένα Όσκαρ, ένα BAFTA, μία Χρυσή Σφαίρα και βραβείο SAG) με την ταινία Get Out, το 2018.

Το καταπληκτικό θρίλερ του Jordan Peele του έδωσε την ευκαιρία να απογειώσει την καριέρα του, και ευτυχώς που συνέβη για αυτό, γιατί ο ηθοποιός ήταν έτοιμος να παραιτηθεί εντελώς από την υποκριτική. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Essence και μίλησε με τον Peele, του εξομολογήθηκε ότι μετά τη συμμετοχή του στο Black Mirror, το 2011, δυσκολεύτηκε να βρει ρόλους.

«Δεν στο είχα πει ποτέ, αλλά όταν με προσέγγισες μέσω Skype, είχα χάσει κάθε ελπίδα. Είχα ήδη εγκαταλείψει την υποκριτική ενάμιση χρόνο πριν γιατί απλώς δεν λειτουργούσε για εμένα. Δεν έβρισκα ρόλους και κουράστηκα από τον ρατσισμό. Όταν με ζήτησες, δεν το πίστευα».

Οι δύο συνεργάτες συναντιούνται ξανά για την ταινία Nope, που κυκλοφορεί στις αίθουσες τον Ιούλιο. Ο σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι η ερμηνεία του Kaluuya στο Black Mirror ήταν η καλύτερη οντισιόν για την ταινία Get Out. «Ήξερα ότι ως καλλιτέχνης, μπορούσες να ενσωματώσεις το φάσμα κάποιου που μπορεί να γίνει διακριτικός και μικρός. Αλλά και κάποιος που θα ήταν εκρηκτικός και διαταραγμένος. Ήξερα ήδη ότι σε ήθελα στην ταινία, αλλά με άφησες άφωνο στην οντισιόν».

Αν και ο ηθοποιός απογείωσε την ταινία, παραδέχτηκαν και οι δύο ότι δεν δίνονται ευκαιρία σε μαύρους ηθοποιούς να πρωταγωνιστήσουν σε μία ταινία. Τουλάχιστον, το 2016, τότε που ξεκινούσαν τα γυρίσματα του Get Out. Έκτοτε ο Kaluuya έχει αφήσει το δικό του σημάδι στη μεγάλη οθόνη, από το Marvelικό Black Panther μέχρι το κοινωνικοπολιτικό Judas and the Black Messiah.