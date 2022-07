Η Marvel ανακοίνωσε όλες τις νέες ταινίες - Τα επικά trailer και όσα μάθαμε για το μέλλον του MCU

Όλα όσα αποκάλυψε ο Kevin Feige στο Comic-Con για το μέλλον της Marvel

Ο επικεφαλής των Marvel Studios, Kevin Feige, αποκάλυψε το μέλλον του MCU και την Phase 4 στη σκηνή του Hall H στο San Diego Comic-con. Έκανε μεγάλες αποκαλύψεις για τις επόμενες δύο φάσεις του MCU, την επιστροφή γνωστών και αγαπημένων μας ηρώων, νέες σειρές στο Disney+ και ταινίες που θα ενθουσιάσουν τους fans.

PHASE 4

She-Hulk: Attorney at Law - 17 Αυγούστου 2022

Μια κωμωδία με νομικά στοιχεία και μια νότα από το αγαπημένο και επιτυχημένο “Fleabag”. Στη νέα σειρά του Disney+ πρωταγωνιστεί η Tatiana Maslany ως Jennifer Walters (η ξαδέρφη του Bruce Banner) και ηγείται ενός προγράμματος για νομική εκπροσώπηση υπερηρώων.

Black Panther: Wakanda Forever - 11 Νοεμβρίου 2022

Στη δεύτερη ταινία θα δούμε τον Namor (Tenoch Huerta) να έρχεται στο MCU, καθώς το βασίλειο της Wakanda πενθεί τον θάνατο του T’Challa. Στο cast συμμετέχουν οι Dominique Thorne (ως Riri Williams), Michaela Coel (Aneka), Mabel Cadena (Namora) και Alex Livanalli (Attuma). Αυτή είναι και η ταινία, που θα ολοκληρώσει τη Phase 4.

PHASE 5



Έπειτα, ο Kevin Feige αποκάλυψε όλες τις νέες σειρές και ταινίες που θα αποτελούν μέρος της Phase 5.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 Φεβρουαρίου 2023

Η Phase 5 ξεκινά με την εισαγωγή του Kang the Conqueror (Jonathan Majors), ο οποίος συναντά τον Scott Lang (Paul Rudd) στο Κβαντικό Βασίλειο, αφού ο Scott αναρροφάται μυστηριωδώς εκεί μαζί με την κόρη του Cassie Lang (Kathryn Newton), την Hope van Dyne (Evangeline Lilly), τον Hank Pym (Michael Douglas) και την Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer). Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Kang, καθώς το όνομα αυτό αποτελεί και έναν από τους υπότιτλους των ταινιών “Avengers” που ανακοινώθηκαν το Σάββατο.

Όλοι περιμένουμε να δούμε πως ο κακός του Jonathan Majors (που γνωρίσαμε μία εκδοχή του και στο “Loki”) θα αναδιαμορφώσουν την αφήγηση του MCU. Όπως υποστηρίζει το Variety, ο σκηνοθέτης Peyton Reed επιβεβαίωσε στο πλήθος του Hall H, πως ακόμα ένας μεγάλος κακοποιός της Marvel θα κάνει το πέρασμα του από την ταινία.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος:«Ίσως να είχατε δει μια εικόνα του MODOK»

Secret Invasion - Άνοιξη 2023

Η Cobie Smulders (Maria Hill) έκανε μία προεπισκόπηση αυτού του σκοτεινού και σκληρού πολιτικού θρίλερ, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Samuel L. Jackson ως Nick Fury, μαζί με τους Ben Mendelsohn (ο Skrull Talos), Don Cheadle (James Rhodes) και Martin Freeman (Έβερετ Κ. Ρος). Μαζί τους είναι ο Kingsley Ben-Adir, η Olivia Colman και η Emilia Clarke. Η συνολική ατμόσφαιρα αποτελείται από παράνοια, συμβάλλοντας έτσι σε ένα μεγαλύτερο αντι-ηρωικό μοτίβο που φαίνεται να διακρίνει τη Phase 5.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 5 Μαΐου 2023

Ένας συναισθηματικός James Gunn μαζί με το καστ της νέας ταινίας, Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Will Poulter και η Maria Bakalova σαν τον Cosmo the Spacedog, ανέβηκαν στη σκηνή του Hall H, για να μιλήσουν για την τελευταία ταινία των ηρώων στο MCU. Όπως όλα δείχνουν θα μάθουμε την ιστορία του Rocket και πώς απέκτησε συνείδηση. Ο Chukwudi Iwuji, που υποδύεται τον High Evolutionary, έκανε την εμφάνισή του στο SDCC ως ο χαρακτήρας της ταινίας.

Echo - Καλοκαίρι του 2023

Δεν έγινε τίποτα άλλο γνωστό παρά από την ημερομηνία κυκλοφορίας της spin-off σειράς του “Hawkeye” με πρωταγωνίστρια την Maya Lopez (Alaqua Cox).

Loki Season 2 - Καλοκαίρι του 2023

Ο πρώτος κύκλος της σειράς του Disney+ εισήγαγε το multiverse στο MCU, ενώ, αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου, που θα προβληθούν το επόμενο καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Kevin Feige, δεν υπήρχε τίποτα νεότερο για τη σειρά, εκτός φωτογραφίες από το set.

Blade - 3 Νοεμβρίου 2023

Ο Feige δεν έκανε ανακοινώσεις αλλά επιβεβαίωσε ότι η επανεκκίνηση του franchise των κόμικς της Marvel με τον Mahershala Ali θα είναι η τελευταία ταινία της Marvel για το 2023 και θα ξεκινήσει τα γυρίσματα της τον Οκτώβριο.

Ironheart - Φθινόπωρο του 2023

Στην νέα ταινία του Ryan Coogler θα μας συστηθεί η Riri Williams, η οποία στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στη δική της σειρά στο Disney+. Η Chinaka Hodge (“Amazing Stories”, “Snowpiercer”) είναι η επικεφαλής σεναριογράφος και ο Sam Bailey (“Dear White People”) και η Angela Barnes (“Blindspotting”) έχουν αναλάβει τη σκηνοθεσία της σειράς.

Agatha: Coven of Chaos - Χειμώνας 2023/ 2024

Η Agatha της Kathryn Hahn επιστρέφει με τη δική της σειράς στο Disney+. Η επικεφαλής σεναριογράφος του “WandaVision”, Jac Schaeffer, θα υπογράψει το σενάριο και θα έχει καθήκοντα παραγωγού.

Daredevil: Born Again - Άνοιξη 2024

Ο Daredevil του Charlie Cox συστήθηκε στο ευρύ κοινό από τις σειρές του Netflix. Ωστόσο, έχει αρχίσει να κάνει δειλά δειλά την εμφάνισή του στο MCU μέσα από cameo στην ταινία “Spider-Man: No Way Home”, αλλά και τις επερχόμενες σειρές “She-Hulk: Attorney at Law” και “Echo”. Η πρώτη σειρά του χαρακτήρα που θα λαμβάνει χώρα στο MCU, ανακοινώθηκε πως θα αποτελείται από 18 επεισόδια.

Captain America: New World Order - 3 Μαΐου 2024

Γνωρίζουμε από την ολοκλήρωση της σειράς του Disney+ “The Falcon and the Winter Soldier” ότι ο Sam Wilson (Anthony Mackie) θα επέστρεφε στη δική του ταινία μεγάλου μήκους ως ο νέος Captain America. Στο Hall H, ο Kevin Feige ανακοίνωσε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας της επερχόμενης και πολυαναμενόμενης ταινίας.

Thunderbolts -25 Ιουλίου 2024

Η Phase 5 του MCU τελειώνει με την απάντηση της Marvel στο “Suicide Squad” της DC. Πρόκειται για μία ομαδική ταινία που θα συγκεντρώσει ένα σωρό αντι-ήρωες της Marvel. Ο Kevin Feige είπε πως θα αποκαλύψει το cast της ταινίας στο μέλλον, αλλά υπάρχουν ήδη πολλοί υποψήφιοι, καθώς η Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) έχει αρχίσει να στρατολογεί διάφορους χαρακτήρες μέσα από τις ταινίες και τις σειρές που έχουμε δει στη Phase 4.

Phase 6

Fantastic 4 - 8 Νοεμβρίου 2024

Τα Marvel Studios έχουν θέσει ως στόχο να φέρουν στην μεγάλη οθόνη τους ήρωες του κόμικ των Stan Lee/Jack Kirby. Οι Fantastic Four και ο βασικός κακός Victor Von Doom παίζουν κρίσιμους ρόλους στα κόμικ τα οποία φαίνεται να ενέπνευσαν την τελευταία ταινία του Multiverse Saga.

Avengers: The Kang Dynasty - 2 Μαΐου 2025

Παρόμοια με το πώς το "Avengers: Infinity War" έστησε το "Avengers: Endgame", ο Feige ξεκαθάρισε ότι η Φάση 6 του MCU - και το Multiverse Saga - θα ολοκληρωθεί με δύο ταινίες "Avengers". Δεδομένου του τίτλου, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι ο Kang the Conqueror του Majors είναι ο Thanos (ή ίσως ένας Thanos) του Multiverse Saga.

Avengers: Secret Wars - 7 Νοεμβρίου 2025

O Kevin Feige έδωσε όλες τις απαντήσεις το βράδυ του Σαββάτου. Το "Secret Wars" παραπέμπει σε μια μίνι σειρά κόμικς της Marvel από το 2015 που περιλαμβάνει μια εισβολή μεταξύ του κύριου σύμπαντος της Marvel (Earth-616) και του Ultimate Marvel universe (Earth-1610) που οδηγεί στην καταστροφή και των δύο. Στον απόηχο του, πολλές παραλλαγές χαρακτήρων της Marvel βρίσκονται σε έναν μετα-αποκαλυπτικό πλανήτη που ονομάζεται Battleworld.

Η πιο σημαντική λεπτομέρεια είναι αυτό που συνέβη μετά το "Secret Wars": η Marvel Studios ουσιαστικά λάνσαρε "ολοκαίνουργιες, εντελώς διαφορετικές" εκδόσεις από τους πιο αγαπημένους της τίτλους, καθώς ορισμένοι (αλλά όχι όλοι) χαρακτήρες από το 616 και 1610 σύμπαντα βρέθηκαν να ζουν μέσα σε ένα ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα.