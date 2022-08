Η Janet Yang είναι η πρώτη Ασιάτισσα Αμερικανίδα που γίνεται Πρόεδρος της Ακαδημίας των Όσκαρ

Μία πολύ σημαντική πρωτιά για την 66χρονη παραγωγό ταινιών

Η 66χρονη παραγωγός ταινιών, όπως "The Joy Luck Club" και "The People vs. Larry Flynt" είναι η τέταρτη γυναίκα που ηγείται της διοργάνωσης πίσω από τα Όσκαρ αλλά και η πρώτη Ασιάτισσα Αμερικανίδα. Εκλέχθηκε από το συμβούλιο των 54 μελών και διαδέχεται τον Πρόεδρο David Rubin, βετεράνο casting director, ο οποίος αποχωρεί μετά από 3 χρόνια.

Ο βασικός σκοπός της θα είναι να βοηθήσει την Ακαδημία να συνεχίσει να εξελίσσεται στη βιομηχανία του κινηματογράφου, διατηρώντας τη σταθερότητα του θεσμού των βραβείων, η οποία έχει κάπως διαταραχθεί εξαιτίας των σκανδάλων και της μείωσης των ποσοστών τηλεθέασης.

Η Janet Yang γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Queens από γονείς Κινέζους μετανάστες και αποτελούσε πάντα σημαντική φιγούρα στην κοινότητα των Ασιατών Αμερικανών του Χόλιγουντ. Υπηρέτησε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ακαδημίας από το 2019, μετά το σκάνδαλο #OscarsSoWhite που ξέσπασε για την έλλειψη της συμπεριληπτικότητας στα βραβεία.

Είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα που δεν είναι λευκή και αναλαμβάνει αυτό το σημαντικό καθήκον και η πρώτη Ασιάτισσα. «Η Janet είναι απίστευτα αφοσιωμένη ηγέτης με στρατηγική και έχει ένα καταπληκτικό ρεκόρ υπηρεσίας στην Ακαδημία. Ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε αμέτρητες πρωτοβουλίες στην προσθήκη νέων μελών, αλλά κυρίως σε θέματα ισότητας, diversity και συμπεριληπτικότητας», την καλωσόρισε ο εκτελεστικός επικεφαλής της Ακαδημίας, Bill Kramer.