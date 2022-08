Το έξυπνο trick στο iPhone για να διαγράψετε κείμενο πιο εύκολα

Αυτά που μας ενοχλούν στο κινητό μας είναι συνήθως και τα πιο μικρά αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν λύσεις

Όπως το εύκολο trick που πρέπει να δοκιμάσουμε όταν γράφουμε κείμενο, είτε στο iPhone ή το iPad. Ξεκινάμε για παράδειγμα ένα status στο Facebook, μία λεζάντα στο Instagram. Κάνουμε λάθος και σβήνουμε ό,τι γράψαμε για να το πάμε από την αρχή.

Τελικά τόσο καιρό χάναμε τον χρόνο μας ενώ προσπαθούσαμε να μετακινήσουμε τον κέρσορα με ακρίβεια. Μπορούμε να κάνουμε edit σε ό,τι θέλουμε με μία κίνηση-ματ.

Αρκεί να πατήσουμε παρατεταμένα το space, να εξαφανιστούν τα γράμματα και μετακινούμε τον κέρσορα όπου θέλουμε στο κείμενο. Και κάνεις πολύ γρήγορα το edit.

Δείτε το παρακάτω video:

This iPhone hack makes editing text on your phone SO much easier. pic.twitter.com/gp5rCN3lyn