Η αδερφή της Amber Heard τα βάζει με το ΜΤV για την εμφανιση του Johnny Depp στα βραβεία

Αηδιαστικό και απελπισμένο το MTV που εμφάνισε τον Johnny Depp στα βραβεία

Η κόντρα και το μίσος ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι Johnny Depp και Amber Heard δεν σταματούν, ακόμη και μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που δικαίωσε τον Depp, πριν από περίπου τρεις μήνες. Στο παιχνιδι της διαμάχης μαλιστα μπαίνει και η αδερφή της Heard, η Whitney, η οποία δεν άφησε την ευκαιρία και σχολίασε με τον πιο αρνητικό και επιθετικό τρόπο την διοργάνωση των βραβείων MTV, απλα και μόνο επειδή συμπεριέλαβαν την εμφάνιση του Johnny Depp, ως moonman στο show.

"MTV είσαι απαίσιο και προφανώς απελπισμένο. Πραγματικά ελπίζω κανένας από όσους πήραν αυτή την απόφαση να μην έχουν κόρες”, έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram η αδερφή της Amber Heard.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Johnny Depp, είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα πως είχε ανάγκη την συγκεκριμένη δουλειά όπως και πολλές άλλες, αφού τα δικαστήρια και η διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, του έχουν κοστίσει μια ολόκληρη περιουσία.

