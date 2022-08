Το Google Chrome κάνει τον υπολογιστή σου αργό - 7 τρόποι για να το διορθώσεις

Ακόμα και το πιο δημοφιλές browser έχει τα προβλήματα του

Το Google Chrome είναι η πιο δημοφιλής μηχανή περιήγησης και με καλό λόγο. Μπορεί επίσης να γεμίσει τη μνήμη του υπολογιστή σου σε λίγες μόνο μέρες και να τον κάνει υπερβολικά αργό.

Αν θέλεις να κάνεις το Google Chrome πιο γρήγορο, καταρχάς πρέπει να σιγουρευτείς ότι έχεις εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο update. Μετά μπορείς να δοκιμάσεις τις εξής 7 μεθόδους:

1. Σβήσε τα browsing data

Όσο επισκέπτεσαι νέες σελίδες, τόσο περισσότερα δεδομένα συγκεντρώνονται στο Chrome, με αποτέλεσμα ο υπολογιστής σου να γίνεται ακόμα πιο αργός.

Για να σβήσεις πήγαινε στο Chrome tab και διάλεξε την επιλογή Clear browsing data. Έπειτα διάλεξε All time.

Μετά πρέπει να διαλέξεις ποια δεδομένα θέλεις να σβήσεις. Καλό είναι να κρατήσεις τα password, αλλά το ιστορικό συνήθως είναι άχρηστο.

2. Προγραμμάτισε ρυθμίσεις αυτόματης διαγραφής

Αντί να σβήνεις τα δεδομένα κάθε λίγες εβδομάδες, μπορείς να προγραμματίσεις το Chrome να το κάνει αυτόματα.

Από τις τρεις τελείες στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης διάλεξε την επιλογή Settings. Έπειτα πήγαινε στο Manage Google account -> Manage data and personalization -> Manage data and privacy -> Web and app activity. Έπειτα σιγουρέψου ότι έχει επιλεγεί το auto-delete και διάλεξε πόσο συχνά θέλεις να γίνεται.

3. Απενεργοποίησε τα extensions που δεν χρησιμοποιείς

Τα extensions είναι εξαιρετικά εργαλεία, αλλά αν δεν τα χρησιμοποιείς απλώς σου τρώνε χώρο.

Από τις τρεις τελείες στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης διάλεξε τα More Tools κι έπειτα Extensions. Μετά απενεργοποίησε ή σβήσε όσα σου είναι άχρηστα.

4. Αφαίρεσε τα web apps

Πληκτρολόγησε chrome://apps στο search bar. Έπειτα κάνε δεξί κλικ σε όσες εφαρμογές δεν χρησιμοποιείς και αφαίρεσέ τες.

5. Κάνε τις σελίδες να ανοίγουν πιο γρήγορα με το prefetch

Η λειτουργία prefetch χρησιμοποιεί τα cookies του υπολογιστή για να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις σου.

Πληκτρολόγησε chrome://settings/cookies στο search bar και διάλεξε την επιλογή Preload pages for faster browsing.

6. Διαχειρίσου τα tabs

Το άρθρο που θα διάβαζες πριν δύο εβδομάδες ή οι πτήσεις που έψαχνες προχθές κάνουν το Chrome να αργεί. Η εφαρμογή Great Suspended κλείνει αυτόματα τα tabs που έχεις ανοίξει τις τελευταίες μέρες, αλλά τα αποθηκεύει σε περίπτωση που τα χρειαστείς στο μέλλον.

7. Δοκίμασε λειτουργίες που βρίσκονται ακόμα σε beta

Πληκτρολόγησε chrome://flags στο search bar και δοκίμασε λειτουργίες που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο Chrome.

Ενδιαφέρον από άποψη ταχύτητας φαίνεται το Parallel downloading, που σου επιτρέπει να κατεβάζεις αρχεία πιο γρήγορα, το Back-forward cache που αποθηκεύει σελίδες για να είναι διαθέσιμες όταν τις χρειαστείς και το Override software rendering list που χρησιμοποιεί την επιτάχυνση του επεξεργαστή για το browser.