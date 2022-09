Sharon Stone: «Ένα μάτσο βλάχοι απαγόρευσαν τις αμβλώσεις για να μας εκδικηθούν για το #MeToo»

Η ηθοποιός μάς έχει συνηθίσει σε ωμές αλήθειες και τώρα μιλά για τις αμβλώσεις και το ψέμα που της είπαν στο Βασικό Ένστικτο

Η Sharon Stone δεν έχει καμία διάθεση να μασήσει τα λόγια της και είναι αποφασισμένη να τα υποστηρίξει μέχρι τέλους. «Νιώθω πολύ άνετα με τον εαυτό μου και δεν είμαι προσωπικά καταπιεσμένη. Και νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων των γυναικών στον πλανήτη όταν λέω ότι γίνεται μία τεράστια προσπάθεια να μάς στερήσουν την ελευθερία μας. Και δεν πρόκειται να ακολουθήσω».

Αυτά είπε η ηθοποιός όταν ερωτήθη για την ακύρωση του νόμου Roe v. Wade και την απαγόρευση των αμβλώσεων. Είπε και μερικά ακόμα για τους «βλάχους της Αμερικής» που εκδικούνται τις γυναίκες για το κίνημα #MeToo. «Όταν σου λένε ότι τα θύματα βιασμού πρέπει να γεννήσουν το μωρό που κυοφορούν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τα δικαιώματα των γυναικών κινδυνεύουν πραγματικά».

Μιλώντας στη Vogue Arabia, αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια στην επαρχία και παρομοίασε την απαγόρευση των αμβλώσεων με την απαγωγή από έναν βλάχο, που σε ρίχνει σε μία τρύπα στο αγρόκτημά του. Η Sharon Stone, εξάλλου, μάς έχει συνηθίσει σε ωμές αλήθειες, τις οποίες έκανε και βιβλίο. Στην αυτοβιογραφία της "The Beauty of Living Twice", μίλησε για τον σκηνοθέτη που την τιμώρησε όταν εκείνη αρνήθηκε να κάτσει στα πόδια του και να δεχτεί σκηνοθετικές οδηγίες. Ένας άλλος παραγωγός την ενθάρρυνε να κάνει σεξ με τον συμπρωταγωνιστή της, προκειμένου να βελτιωθεί η χημεία τους στην οθόνη.

Και αν το Βασικό Ένστικτο υπήρξε το sexual awakening της γενιάς μας, η ηθοποιός ένιωσε προδομένη όταν είδε το τελικό αποτέλεσμα στην οθόνη. «Μου είπαν ότι δεν θα φαίνεται τίποτα και το φως θα καλύπτει τα πάντα. Απλά έπρεπε να αφαιρέσω τα εσώρουχό μου. Αλλά τελικά είδα το αιδοίο μου, παρουσία ατζέντηδων, δικηγόρων και παραγωγών. Χαστούκισα τον σκηνοθέτη, έφυγα και πήρα τον δικηγόρο μου. Το σκέφτηκα πάρα πολύ, ήξερα πολύ καλά το είδος της ταινίας και τελικά κατέληξα στο ότι ήταν σωστό για τον χαρακτήρα μου».

Ο σκηνοθέτης είχε διαφορετική γνώμη και είπε ότι η Stone ήξερε πολύ καλά ότι θα φαίνεται το αιδοίο της στην επίμαχη σκηνή. «Υπάρχουν πολλές γνώμες αλλά αφού μιλάμε για το δικό μου αιδοίο, οι άλλοι λένε βλακείες». Και ξέροντας για ποια εποχή μιλάμε στον κινηματογράφο και το ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που φρόντιζαν τις γυναίκες σε γυμνές σκηνές, επιλέγουμε αδιαμφισβήτητα την πλευρά της.