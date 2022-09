Η ηθοποιός μιλά για τον ρόλο της ως Marilyn Monroe και για τη δημοσιότητα που την ανάγκασε να αλλάξει πόλη

Όταν ακούς το όνομα Ana de Armas, το πιθανότερο είναι ότι σκέφτεσαι αμέσως το ειδύλλιό της με τον Ben Affleck, που έληξε άδοξα, με εκείνον να πετά στα σκουπίδια ένα χάρτινο ομοίωμά της.

Πράγμα πολύ άδικο, αν σκεφτείς όλα όσα έχει πετύχει σε επαγγελματικό επίπεδο η 34χρονη ηθοποιός, που μεγάλωσε στην Κούβα και μετακόμισε στο Los Angeles το 2014. Η καριέρα της απογειώθηκε αυτόματα, παίζοντας στο Hands of Stone με τον Robert de Niro. Ακολούθησαν συνεργασίες με τους σκηνοθέτες Todd Phillips και Denis Villeneuve, το Knives Out που της χάρισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και το No Time To Die στο τελευταίο James Bond.

L'Officiel/Thomas Whiteside

Η μαζική αναγνώριση όμως έμελλε να έρθει από το Blonde του Andrew Dominik, που έρχεται στο Netflix στις 28 Σεπτεμβρίου. Ο σκηνοθέτης και η εταιρία παραγωγής του Brad Pitt περίμεναν 10 χρόνια για να υλοποιήσουν αυτό το όνειρο. Μέχρι το 2018 και το δοκιμαστικό της Ana de Armas. Ήξεραν ότι είχαν βρει τη Marilyn που αναζητούσαν και δεν ήταν σίγουρα η Naomi Watts ή η Jessica Chastain, που ήταν υποψήφιες για τον ρόλο. «Όταν είδαμε την Ana, ξέραμε ότι είχαμε φτάσει στο τέλος της αναζήτησης», δήλωσε πρόσφατα ο Brad Pitt.

Η ηθοποιός ωστόσο, δεν μεγάλωσε με αναφορές από τη ζωή της Monroe και δεν είχε δει τις ταινίες της. Πήγε όμως προετοιμασμένη και με το κατάλληλο μακιγιάζ στο δοκιμαστικό της. «Είμαι πολύ περήφανη που κέρδισα την εμπιστοσύνη του Andrew και θα ένιωθα την πίεση, ήμουν δεν ήμουν Κουβανή. Αν και δούλεψα πολύ τη διάλεκτό της εκείνη την εποχή, κατάλαβα ότι ο στόχος δεν ήταν να τη μιμηθώ. Με ένοιαζαν τα ενδιαφέροντα, το ταξίδι, οι ανασφάλειες και η φωνή της, που τελικά δεν της επέτρεπαν να έχει», δήλωσε η πρωταγωνίστρια σε συνέντευξή της στο L'Officiel.

Η ταινία βουτάει στα άδυτα του ψυχισμού της Marilyn, που γεννήθηκε ως Norma Jeane Baker, με μία μητέρα που έπασχε επίσης από ψυχική νόσο. Βιασμοί, κακοποίηση, και μία περσόνα που δημιουργήθηκε προκειμένου να ξεφύγει από τη σκληρή πραγματικότητα που βίωνε από παιδί. Υπάρχουν επίσης σεξουαλικές σκηνές στην ταινία, που την έκαναν ακατάλληλη για κάτω των 17 ετών, πράγμα που η de Armas αδυνατεί να καταλάβει. «Έχω δει ταινίες και σειρές με πολύ πιο έντονες σεξουαλικές σκηνές, και αυτό ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε γιατί εξηγούσε πολλά για τη ζωή της. Όλα αυτά μπορούν να περάσουν πιο εύκολα όταν έχεις οικογένεια και φίλους να βασιστείς. Και η Marilyn δεν είχε τίποτα από αυτά».

Η 34χρονη ηθοποιός δεν κουβαλά τα τραύματα της Monroe, αλλά ξέρει πώς είναι να γίνεσαι στόχος εξαιτίας της προσωπικής ζωής σου. Μετά τον χαμό που προκλήθηκε από τον χωρισμό της με τον Ben Affleck, αποφάσισε να φύγει από το Los Angeles. Σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη με τον σύντροφό της, και έναν εκ των επικεφαλής του Tinder, Paul Boukadakis. Αν και σχετικά νέα στον χώρο, πήρε γρήγορα τα ηνία στα χέρια της, ίδρυσε τη δική της εταιρία παραγωγής. Διεκδίκησε ισότητα στον μισθό της και γενικώς εμπνεύστηκε από τον ρόλο της στο Blonde. Ήθελε να ακουστεί η φωνή της και να διεκδικήσει διαφορετικούς ρόλους. Και αυτή είναι μόνο η αρχή.

