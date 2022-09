Babylon: Margot Robbie και Brad Pitt συναντιούνται στο πιο παρανοϊκό trailer

Είμαστε πολύ έτοιμοι για μία ταινία με Margot Robbie και Brad Pitt

Αν θέλεις να δεις κάτι μεταξύ "Once Upon a Time in Hollywood" και "The Wolf of Wall Street", με τους ίδιους ηθοποιούς, το Babylon δημιουργήθηκε για εσένα.

Οι Margot Robbie και Brad Pitt συναντιούνται ξανά στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του κατόχου Όσκαρ για το La La Land, Damien Chazelle. Η ταινία διαδραματίζεται στη μεταβατική περίοδο του Χόλιγουντ, τότε που ο βουβός κινηματογράφος τελείωνε.

Η Nellie LaRoy (Robbie) είναι μία ηθοποιός στη αρχή της νέας εποχή και ένα αμάλγαμα εκείνων των stars, όπως η Clara Bow, Jeanne Eagels, John Crawford και Alma Rubens. Ονειρεύεται να εκτοξεύσει την καριέρα της, μέχρι που συναντά το icon Jack Conrad, που όμως έχει πλέον γεράσει (Brad Pitt, μην ακούς, δεν ξέρουν τι λένε). Ο ρόλος του Jack έχει εμπνευστεί από τους John Gilbert, Clark Gable και Douglas Fairbanks.

«Από τον Damien Chazelle, το "Babylon" είναι ένα αυθεντικό επικό set τη δεκαετία του '20 στο Los Angeles, με cast τους Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li και Jean Smart. Μία ιστορία για υπέρμετρη φιλοδοξία και εξωφρενική υπερβολή, που παρουσιάζει την άνοδο και την πτώση αρκετών προσώπων κατά τη διάρκεια μίας εποχής του Χόλιγουντ, γεμάτη παρακμή», μάς ενημερώνει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της, η ταινία ήταν στα σκαριά τα τελευταία 15 χρόνια. «Το Babylon ήταν το μεγαλύτερο cast και αριθμός ρόλων που έπρεπε να διαχειριστώ. Η επιλογή των προσώπων πήρε πάρα πολύ καιρό. Οι χαρακτήρες ανήκουν κατά βάση στη φαντασία μου αλλά η έμπνευση ήρθε από μία σύνθεση πραγματικών ανθρώπων.

Αν και είχα φανταστεί τα πρόσωπα, ήθελα να εκπλαγώ στο casting. Να βρω ηθοποιούς που να καταλάβουν και να πετύχουν το κλίμα εκείνης της εποχής», είπε ο Chazelle στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Το trailer πάντως μάς ετοιμάζει για ένα χάος και ένα all star cast.