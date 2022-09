Ο Simon Cowell ήθελε να αγοράσει το Baby One More Time με αντάλλαγμα μία Mercedes

Μία Mercedes δεν ήταν αρκετή για να πάρει το κομμάτι από την Britney Spears

Μπορεί σήμερα ο Simon Cowell να είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα των εκπροσώπων της ποπ μουσικής, αλλά δεν είχε πάντα ό,τι ήθελε. Αυτό τουλάχιστον εξιστόρησε με γλαφυρό τρόπο στο podcast του συναδέλφου του από το America's Got Talent, Howie Mandel.

Ήταν η εποχή που ως παραγωγός δισκογραφικής εταιρίας, είχε μόλις αναλάβει τους Five, και υποπτεύομαι ότι εννοεί την μπάντα που αγαπήσαμε εμείς οι 30something. Γνώριζε τον συνθέτη Max Martin, τον άνθρωπο πίσω από αμέτρητες ποπ επιτυχίες της Britney Spears, των Backstreet Boys, της Katy Perry και πολλών ακόμη.

Είχε ακούσει το τραγούδι "...Baby One More Time" και ήξερε ότι το είχε απορρίψει το συγκρότημα TLC. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο τον Martin και τον θερμοπαρακάλεσε να του δώσει το κομμάτι για του Five. «Συγγνώμη δεν μπορώ, το έχω υποσχεθεί αλλού», ήταν η απάντηση. Ο Cowell του είπε ότι θα του στείλει μία Mercedes 500 SL, αν του το δώσει αλλά ο συνθέτης είχε ήδη πάρει την απόφασή του και ένα αυτοκίνητο δεν ήταν ικανό να τον κάνει να αλλάξει γνώμη.

«Σε ποιον το έχεις τάξει;», τον ρώτησε. «Στην Britney Spears», με τον Cowell να του λέει: «Επίτρεψέ με να σου δώσω μία συμβουλή. Κανείς δεν θα κάνει με επιτυχία με το όνομα Britney Spears». Ο παραγωγός έπεσε πολύ έξω, όπως έδειξε η ιστορία και το Baby One More Time ήταν το πρώτο τραγούδι της και αυτό που ξεκίνησε μία τεράστια καριέρα.

Παρόλη την αποτυχία του, ο Cowell απέδωσε την άρνηση στο ότι είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος που κρατά τον λόγο του, αν και τότε η Britney ήταν απλώς μία έφηβη που θα ξεκινούσε. «Εγώ θα έπαιρνα το αμάξι πάντως», έκλεισε χιουμοριστικά την ιστορία του, την οποία μπορείς να ακούσεις εδώ, μετά το 38:00.

Όσο για την Britney Spears, επανήλθε μουσικά μετά το 2016, με το ντουέτο που έκανε με τον Elton John, αν και είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είναι πολύ τραυματισμένη για να ξανατραγουδήσει.