Όταν πέφτει το ίντερνετ, βγαίνει ένας δεινόσαυρος στη σελίδα. Ήξερες όμως τι κάνει;

Υπάρχει ένα παιχνίδι που μπορείς να παίξεις όσο περιμένεις για αποκατάσταση στο ίντερνετ, και πολύς κόσμος δεν είχε ιδέα

Σε όλους κάπου, κάποτε μας έχει εμφανιστεί η σελίδα που μας δείχνει ότι δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα εμφανίζεται ένα μικρό δεινοσαυράκι και από κάτω εμφανίζει: «Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο» ή "Νο connection". Σωστά; Σωστά.

Aυτό όμως που δεν ήξερες, είναι πως πρόκειται για παιχνίδι. Μάλιστα μια γυναίκα το ανακάλυψε πρόσφατα και μοιράστηκε ένα tweet, κάνοντας χιούμορ για την ηλικία της. Η γυναίκα αυτή, είδα το δεινοσαυράκι στην σελίδα που εμφάνιζε χωρίς ίντερνετ και ρώτησε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το δεινοσαυράκι στην αρχή.

Τότε η απάντηση που πήρε, μάλλον δεν την ήξερες ούτε εσύ. Έμαθε λοιπόν πως το δεινοσαυράκι αυτό είναι παιχνίδι για να σε απασχολήσει όσο περιμένεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να ξεκινήσει είναι να πατήσεις το "space", δηλαδή το πλήκτρο που αφήνεις κενό. Και τότε ξεκινούν τα εμπόδια που πρέπει να περάσεις, θυμίζοντας κάτι από super Mario.

Did y’all know this about the ‘no internet’ page or are we all late AF? 😂😂😂 pic.twitter.com/CIGSwzToAU