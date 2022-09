Η γυναίκα που σκότωσε ένα Husky νομίζοντας πως είναι λύκος και περηφανεύτηκε στα social, έχει εξοργίσει τον κόσμο

To περιστατικό δολοφονίας σκύλου από την Amber Rose που έχει προκαλέσει παγκόσμια αντίδραση

Το να βγαίνεις να κυνηγάς άγρια ζώα για να τα σκοτώσεις και να τα κάνεις τρόπαια είναι γενικά μια αποτρόπεα πράξη από μόνη της. Η Amber Rose έκανε ακριβώς αυτό, βγήκε να κυνηγήσει αρκούδες, αλλά τελικά δολοφόνησε έναν λύκο. Περηφανεύτηκε για το κατόρθωμά της στα social media, ανεβάζοντας πολλές φωτογραφίες με το νεκρό ζώο στα χέρια της και την ίδια να χαμογελάει ικανοποιημένη. Μόνο που ο λύκος ήταν τελικά ένα Husky.

Μετά την πράξη της, έστειλε και μήνυμα στον σύντροφό της, πως ένιωσε πολύ καλά γι' αυτό που είχε κάνει.

@MontanaFWP Amber Rose here hunted, shot, AND SKINNED a HUSKY.. not a wolf, an obvious #HUSKY. Also the fact that she is calling it a “pup” concerns me that she thinks it’s ok to hunt young animals which, as you know, is not good for an areas eco system #revokeherlicense pic.twitter.com/hPNLzBzbJq