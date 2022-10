Πέθανε ο Dan Wieden, ο σπουδαίος διαφημιστής και δημιουργός του 'Just Do It' της Nike

H Νike και ο ολόκληρος ο κόσμος αποχαιρετά έναν από τους πιο θρυλικούς marketer και επιχειρηματίες της εποχής

Το βράδυ της Παρασκευής 30/09 ο σπουδαίος Dan Wieden έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον συνεργάτη του David Kennedy, ίδρυσαν τη διαφημιστική εταιρεία "Wieden & Kennedy" και κατάφεραν να γράψουν τη δική τους ιστορία (πόσο μάλλον στον κόσμο της διαφήμισης), αφού δημιούργησαν κάποιες από τις πιο επιτυχημένες καμπάνιες της εποχής. Μέσα σε αυτές ανήκουν και οι διαφημιστικές καμπάνιες της Nike και των McDonalds. Ο Wieden ήταν μάλιστα και ο άνθρωπος που σκέφτηκε το περίφημο "Just do it" ως tagline της Nike, και την ανέδειξε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους κολοσσούς του χώρου παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση του θανάτου του, έγινε γνωστή από ανάρτηση της Wieden & Kennedy στο Twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Σε ευχαριστούμε Dan, που άνοιξες τις πόρτες διάπλατα στους ανθρώπους για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους», ανέφερε ο λογαριασμός του Wieden and Kennedy στο Twitter σε μια ανάρτηση που αναγγέλλει τον θάνατό του. «Θα μας λείψεις τόσο πολύ».

Tα αίτια θανάτου του 77χρονου Dan Wieden δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Ενώ ιδιαίτερα συγκινημένοι είναι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του: «Η πρόθεση του Wieden δεν ήταν ποτέ να δημιουργήσει μια τεράστια διαφημιστική εταιρεία, αλλά να παρέχει ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν την καλύτερη δουλειά της ζωής τους», δήλωσε στενός συνεργάτης και εργαζόμενος στην θρυλική διαφημιστική εταιρεία.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως τακτική της εταιρείας όσο αφορούσε την πρόληψη, ήταν να ψάχνει για άτομα γεμάτα με δημιουργικότητα και χαρακτήρα και όχι με διαφημιστικό υπόβαθρο.