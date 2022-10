Ο Adam Driver είναι αγνώριστος ως Enzo Ferrari (και πάλι έτοιμος για Ιταλία)

Έρχεται η ταινία για τη ζωή του Enzo Ferrari και ο Adam Driver είναι η ιδανική επιλογή

Ο Adam Driver επανέρχεται κινηματογραφικά μέσα από μία ακόμα γνωστή ιταλική προσωπικότητα. Αφού διέπρεψε ως Gucci, τώρα θα τον δούμε ως Enzo Ferrari, τον γνωστό πρώην οδηγό αγωνιστικών αυτοκινήτων. Τη σύζυγό του, Laura Ferrari υποδύεται η Penelope Cruz και βλέπουμε πώς η ταραχώδης σχέση τους τον οδήγησε στο να ποντάρει τα πάντα σε έναν τελευταίο αγώνα.

«Η ταινία Ferrari εκτυλίσσεται το καλοκαίρι του 1957. Ο πρώην οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων, Ferrari, βρίσκεται σε κρίση. Η εταιρία που έφτιαξε με τη γυναίκα του, Laura, από το μηδέν πριν 10 χρόνια, είναι πολύ κοντά στο να χρεοκοπήσει. Ταυτόχρονα, πενθούν τον χαμό του γιου τους. Αποφασίζει λοιπόν να ποντάρει τα πάντα σε έναν τελευταίο αγώνα, διανύονται 1000 μίλια σε όλη την Ιταλία», είναι η επίσημη περιγραφή της ταινίας.

Τα γυρίσματα λοιπόν έχουν ξεκινήσει κι εμείς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για μία πολύ δυνατή κινηματογραφική εμπειρία, δια χειρός σκηνοθέτη Michael Mann, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με τον Troy Kennedy Martin. Το cast συμπληρώνουν οι: Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O'Connell, Sarah Gadon και Gabriel Leone. Να πούμε επίσης ότι η ταινία βασίζεται στο βιβλίο του Brock Yates, "Enzo Ferrari- The Man and the Machine" και οι πρώτες φωτογραφίες του Adam Driver είναι εντυπωσιακές και η ομοιότητα με τον Ferrari είναι πολύ μεγάλη.