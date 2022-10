Κάθε πότε πρέπει να πλένουμε τις πετσέτες του μπάνιου; Οι ειδικοί απαντούν

Το πλύσιμο τους χρειάζεται ισορροπία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα σεντόνια

Δεν υπάρχει πιο όμορφη αίσθηση από το να βγαίνεις από ένα χαλαρωτικό μπάνιο και να τυλίγεσαι σε φρεσκοπλυμένες πετσέτες. Αν δεν ξέρεις ωστόσο, κάθε πότε πρέπει να τις πλένεις, οι ειδικοί σού έχουν επιτέλους την απάντηση.

Το πλύσιμο τους χρειάζεται ισορροπία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα σεντόνια. Από τη μία πλευρά, το να μην πλένουμε τις πετσέτες μας, είναι ανθυγιεινό ενώ από την άλλη, το υπερβολικό πλύσιμο επηρεάζει τις ίνες με αποτέλεσμα να γίνονται σκληρές χωρίς να είναι πια μαλακές και απαλές για το δέρμα. Κάθε πότε είναι καλό τελικά, να πλένουμε τις πετσέτες μας σύμφωνα με τους ειδικούς;

Ο γενικός κανόνας ορίζει ότι πρέπει να τις πλένουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή μετά από τρεις χρήσεις. Έτσι, προλαμβάνονται τυχόν βακτήρια και μικρόβια που αναπτύσσονται στις πετσέτες. Σύμφωνα μάλιστα με το American Cleaning Institute , οι πετσέτες πρέπει να πλένονται «μετά από 3-5 χρήσεις» και να στεγνώνουν καλά πριν την τοποθέτησή τους στα συρτάρια, ακριβώς επειδή τα μικρόβια και οι μικροοργανισμοί λατρεύουν να αναπτύσσονται σε συνθήκες υγρασίας.

