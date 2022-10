Καρκίνος του μαστού και αλκοόλ: Η σχέση που δεν θέλει να συζητήσει κανείς

Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση του καρκίνου του μαστού είναι πολλοί εκτός από την κληρονομικότητα. H καμπάνια Drink Less For your Breasts είναι από τις πιο δημοφιλείς στην Αμερική και μιλούν γι' αυτό ακριβώς που υπέθεσες. Η σύνδεση του αλκοόλ με την εκδήλωση της ασθένειας είναι άμεση και τα στοιχεία από διάφορες στατιστικές μιλούν από μόνα τους.

H κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τα επίπεδα ορισμένων ορμονών στο σώμα, όπως τα οιστρογόνα που προωθούν την ανάπτυξη κυττάρων στο στήθος, τα οποία είναι πιθανό να βγουν εκτός ελέγχου, προκαλώντας καρκίνο του μαστού.

Για την ακρίβεια, τα αλκοολούχα ποτά έχει αποδειχθεί σε μελέτες πειραματόζωων ότι αυξάνουν τα κυκλοφορούντα επίπεδα οιστρογόνου και ακόμη αυξάνουν τον μεταβολισμό οιστρογόνου, κάτι που μπορεί να ενεργοποιήσει τον κίνδυνο υποτροπής.

