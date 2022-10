Καρκίνος Μαστού: Τα σημάδια δεν είναι πάντα όγκοι - Πώς να τα αναγνωρίσετε

Ο όγκος είναι το πιο ισχυρό σημάδι του καρκίνου του μαστού. Η ασθένεια ωστόσο μπορεί να γίνει ορατή μέσα από πολλές άλλες και λιγότερο γνωστές μορφές

Ο καρκίνος του μαστού είναι μία από τις συχνότερες ασθένειες των γυναικών παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Centers for Disease Control and Prevention, κάθε χρόνο «διαγιγνώσκονται 264.000 γυναίκες και 2.400 άνδρες».

Η ιδέα και μόνο της ψηλάφησης ενός όγκου, προκαλεί τρόμο. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζεις το σώμα σου για να μπορείς να μεταφέρεις τις αλλαγές που πρατηρείς, στον γιατρό σου. Παρόλο που οι όγκοι είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τον όρο, υπάρχουν κάποια ακόμη λιγότερα γνωστά συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν την εμφάνισή του.

Σύμφωνα με τον ογκολόγο του Memorial Sloan Kettering Westchester, Dr. Jasmeet Singh: «πρόκειται για ένα απροσδόκητο σημάδι που μπορεί να προέρχεται από τη διόγκωση των λεμφαδένων κοντά στο στήθος». Μπορεί να πρόκειται για κάτι ενελώς αθώο, ωστόσο χρειάζεται διερεύνηση σε περίπτωση που κατά την ψηλάφηση, είναι πολύ σκληρό και στρογγυλό σαν βόλος.

