Άλλαξε η πανδημία την προσωπικότητά μας; Πιθανότατα ναι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα

H επιρροή της πανδημίας, και η απομόνωση ήταν τόσο έντονες στους ανθρώπους, που επηρέασε ακόμη και την προσωπικότητά τους. Αυτό υποστηρίζει πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι οι πιο έντονες επιπτώσεις αφορούν κυρίως τους νεαρούς ενήλικες.

Η πανδημία ήταν ένα «τεράστιο πείραμα», όπως αποδεικνύεται από έρευνα στις ΗΠΑ, και οι αλλαγές στις συνήθειές ίσως έφεραν τελικά με τη σειρά τους, αλλαγές και στην προσωπικότητά μας. Η νέα γενιά είναι πολύ πιο καταθλιπτική, περισσότερο ευαίσθητη στο άγχος, δεν εμπιστεύεται εύκολα, έχει έντονη ανασφάλεια σχετικά με το μέλλον και λαμβάνει λιγότερες ευθύνες.

Για παράδειγμα ο 25χρονος Thuan Phung, που φοιτά στο Parsons School of Design και ζει στη Μανχάταν νιώθει «παράξενα» για τις συναναστροφές στην πραγματική ζωή. Μετά από δύο χρόνια κοινωνικής απομόνωσης, επέστρεψε στην τάξη. «Στο Zoom, μπορείς να μπεις στο mute. Μου πήρε λίγο χρόνο για να ξέρω πώς να μιλάω με ανθρώπους».

Το κοινωνικό άγχος είναι ανάλογο της ηλικίας και τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας άρχισαν να αλλοιώνονται με αποτέλεσμα να γινόμαστε λιγότερο εξωστρεφείς. Οι επικεφαλής της μελέτης συνέλεξαν δεδομένα από το Understanding America Study του πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, που άρχισε να συγκεντρώνει απαντήσεις σε έρευνες από το 2014. Οι ερευνητές βασίστηκαν στις απαντήσεις περίπου 7.000 ατόμων σε αξιολογήσεις προσωπικότητας, πριν και μετά την πανδημία. Οι ηλικίες σχετίζονταν από 18 ετών έως 109 και κυρίως εξετάστηκαν μέσω ψυχομετρικών τέστ.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE, δείχνει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας μπορεί να «ξεθώριασαν», με αποτέλεσμα να γίνουμε λιγότερο εξωστρεφείς, δημιουργικοί και κοινωνικοί. Αυτές οι αλλαγές ισοδυναμούν με «κανονιστική αλλαγή προσωπικότητας περίπου μιας δεκαετίας» και όλη αυτή η αναγκαστική μετάβαση σε μια πολύ διαφορετική εποχή από τα καθιερωμένα, είχε επιπτώσεις.

A recent study suggests that Covid's disruption of social rituals and rites of passage made people less extroverted, creative, agreeable and conscientious. The declines in some traits were even sharper among young people. https://t.co/hx35nSMXFm